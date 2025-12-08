JRÆüËËÜÀþ¤Î±Ø¤ÇÉÔ¿³Êª¡¡·Ù»¡¤¬²ó¼ý¤·Ãæ¿È¤Î²òÀÏ¤Ø¡¡½»Ì±16¿Í¤¬°ì»þÈòÆñ¡¡22ËÜ¤¬±¿µÙ¡¡¡¡
8ÆüÄ«¡¢ÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô¤ÎJRÆüËËÜÀþ¡¢º£ÄÅ±Ø¤ÇÈ¢¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ¿³Êª¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬Å±µî¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Ì±¤ËÈòÆñÍ×ÀÁ¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¸½ÃÏ¤Ï°ì»þÁûÁ³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¸áÁ°6»þÈ¾º¢¡¢ÃæÄÅ»Ô¤ÎJRÆüËËÜÀþº£ÄÅ±Ø¤Î²þ»¥¸ýÉÕ¶á¤Ç±Ø°÷¤¬»ÍÊý¤òÇ´Ãå¥Æー¥×¤ÇÊñ¤ó¤ÀÈ¢¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ¿³Êª¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏJR¤Ë±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤Û¤«¡¢È¾·Â200¥áー¥È¥ë·÷Æâ¤Î½»Ì±¤ËÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ï°ì»þ11À¤ÂÓ16¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½»Ì±¡Ë¡Ö¼«Âð¤¬±Ø¤Î¤¹¤°Á°¤À¤«¤éÈòÆñ¤·¤¿Êý¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤âÈô¤ó¤ÇÂçÊÑ¡×
·Ù»¡¤Îµ¡Æ°Ââ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¡¢ÉÔ¿³Êª¤ò²ó¼ý¡£ÉÔ¿³Êª¤ÏÉý23¥»¥ó¥Á¡¢Ä¹¤µ36¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ16¥»¥ó¥Á¤ÎÃÊ¥Üー¥ëÈ¢1¸Ä¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ø°Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ïº£¸å¡¢Ãæ¿È¤Î²òÀÏ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÉÔ¿³Êª¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÇJRÆüËËÜÀþ¤ÏÆÃµÞ¤ÈÉáÄÌ¹ç¤ï¤»¤Æ22ËÜ¤¬±¿µÙ¤·¡¢¸áÁ°11»þ49Ê¬¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½5000¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£