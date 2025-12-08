¡ÖARC Raiders¡×¤Î¥¹¥È¥êー¥ÞーÂç²ñ¡Öµ¢¤»¡£¡×¤¬12·î9Æü20»þ³«ºÅ¡£²ÃÆ£½ã°ì¤µ¤ó¤é6¿Í¤Î¥¹¥È¥êー¥Þー¤¬À¸Â¸¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦
¡¡UUUM¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/PCÍÑTPSÃ¦½Ð¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ÖARC Raiders¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡Øµ¢¤»¡£¡Ùin ARC Raiders～À¸¤¤Æµ¢¤ë¤«¡¢»à¤ó¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤ë¤«¡£～¡×¤ò12·î9Æü20»þ¤«¤éYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï²ÃÆ£½ã°ì¤µ¤ó¡¢SPYGEA¤µ¤ó¡¢¥Ü¥É¥«¤µ¤ó¡¢¤¿¤¤¤¸¤µ¤ó¡¢¤â¤³¤¦¤µ¤ó¡¢yunocy¤µ¤ó¤¬»²²Ã¡¢ARC¤äÂ¾¤Î¥ì¥¤¥Àー¤ÈÀï¤¦¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¿§¤Î¶¯¤¤ÆâÍÆ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MC¤ÏÊ¿´ä¹¯Í¤¤µ¤ó¡¢²òÀâ¤ÏYamatoN¤µ¤ó¡£
¡¡¡ÖARC Raiders¡×¤Ï¹ÓÇÑ¤·¤¿Ì¤Íè¤ÎÃÏµå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»ñ¸»¤ò½¸¤á¤Æµ¢´Ô¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯TPS¡£ÃÏ¾å¤Ë¤Ïµ¡³£¤ÎÅ¨¡ÖARC¡×¤¬×Ñ×Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤ÎÀïÆ®¤ä¶¨ÎÏÍ×ÁÇ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¡Ú¡Öµ¢¤»¡£¡×in ARC Raiders -ËÜÇÛ¿®¡Û
