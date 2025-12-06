【Nano Bananaの動画版!】動画を自由に編集できる次世代の動画生成AIモデル「Kling o1」の始め方と使いこなしガイド！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【Nano Bananaの動画版!】動画を自由に編集できる次世代の動画生成AIモデル「Kling O1」の始め方と使いこなしガイド！」と題した動画を公開。テキストや画像、動画を組み合わせて新たな動画を生成・編集できるAIモデル「Kling O1」について、その概要と使い方を解説した。
「Kling O1」は、中国の企業「Kuaishou Technology」が開発した動画生成AIモデルである。動画では、このモデルが「オールインワンの動画生成AIモデル」であると紹介された。その特徴として、テキストや画像からの動画生成、複数枚の参照画像からの動画生成、アップロードした動画内のオブジェクトの追加・削除、スタイルの変更、カメラワークの調整まで、動画制作に必要な作業を一つのモデルで一括して行える点が挙げられている。
機能面では、テキストや画像から動画を生成する基本機能に加え、複数の参照画像と補足テキストを基にした動画作成、アップロード動画内のオブジェクトの追加や削除、背景やスタイルの変更などが可能であると説明された。また、Googleの「Veo 3.1」やRunwayの「Runway Aleph」といった他の動画生成AIモデルとの比較表が提示され、多くの機能でKling O1が優れているとアピールされている。
Kling O1の利用方法として、公式ツールである「Kling AI」と、非公式のAIプラットフォーム「fal」の2つが紹介された。「Kling AI」はWebブラウザ版とモバイルアプリ版があり、無料ユーザーは月に166クレジットが付与されるが、本格的な利用にはサブスク登録が必要だという。一方、「fal」は都度課金で利用できるAIプラットフォームで、動画を編集できる「edit」モデルなどを選択し、動画をアップロードしてプロンプトを入力することで、手軽に動画編集を試すことができると解説した。
動画編集の常識を大きく変える可能性を秘めた「Kling O1」。動画制作に興味がある方は、一度試してみてはいかがだろうか。
