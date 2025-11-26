「熟年離婚」という言葉があるが、この言葉を聞いた時、読者はどんな夫婦をイメージするだろうか。多くの人が、夫が定年退職を迎えるであろう、60代以降の二人を想定しないだろうか。そして、たいてい「夫の定年退職後、これから夫婦二人での暮らしになるのが耐えられない。夫の退職金も手に入ったことだし、これから私は自由に自分の人生を生きる！」という妻側の意向が、端緒になっていると思ってはいないだろうか。数年前までは私もその一人だった。【取材・文＝中川淳一郎】

再就職の目処が立ったタイミングで離婚を切り出した

だが、近頃、私自身（現在52歳）の周囲では、そうしたステレオタイプではなく、もう少し若い、50代の離婚の話をよく聞くようになった。そこには、夫の退職金をアテにする妻の姿はなく、自立した女性として、まだまだ元気な50代を自由に過ごし、場合によってはあらたな恋愛をしよう、という意図も見えてくる。そんな50代の離婚事情について報告してみる。

決断は早い方がいい？

ある50代夫婦の離婚の理由を妻側に聞いてみたところ、答えはシンプルで、夫によるモラハラだったという。中学生の息子が不登校になったことを受け「お前の育て方が悪いからだ」と妻が責められた。妻は「あなたにだって責任があるでしょ？ あと、不登校になったのも、息子が悪いのではなく、学校や同級生が悪いと考えられないの？」と言うと「ほとんどの生徒は不登校になどならない。お前が悪い」と言い返されたという。

彼女は元々簿記の資格を持っており、子どもが生まれるまでは建設会社で経理の仕事についていた。その会社も含めて就職活動をし、再就職の目途が立った時に、夫に離婚を切り出した。親権は自分が持つ、とも主張。また夫には負い目があったのかもしれない。どうも別の女の影も見え隠れしたという。彼女は子どもを大学まで行かせたいと考えており、あと7年間の養育費を夫に求め、それも夫側が了承。これにより、彼女は無事離婚ができた。

私が彼女に会った時、軽い感じで「あぁ〜、そういえば私離婚したんですよ〜！」と明かしたのが印象的だった。現在、彼女の住まいは自身の実家に近く、両親の援助も受けやすいため、これからの人生を楽しみにしているそうだ。

続いて聞いた、別の50代夫婦の離婚理由は「金銭感覚」だった。共働きのため、二人に共通の財布というものは特になく、家賃光熱費を含めた生活費はざっくり折半。妻は美味しいものが好きで、平気で一人5〜6万円のコース料理も注文する。元来仲が良いため、夫も付き合うが、その頻度がすごかったのだという。妻があまりにもレストランの新規オープンの話やら、知り合いのグルメ仲間からの美味しい情報を得てはすぐに予約するため、外食費が月に30万円に到達することもあった。夫婦で行く場合は、夫はその支払いを行っていた。

まだ働けるうちに一人になりたい

夫としては、妻がその店を選ぶわけだから払って欲しいし、お金がかかるため、あまり誘って欲しくない。だが、妻は「一緒に行かなくちゃつまらないじゃない！」「〇〇さんだって来るんだよ！」などと主張し、外食費にかけるお金が凄まじい額になってしまった。

このまま妻が60代になっても今ほど稼げるかは分からない。妻はコンサルティング会社を経営しており、元々年商には毎年ムラがあった。40代中盤〜50代にかけては好調だったものの、今後、新たな競合他社が出た時、彼女の会社がうまくいく保証はない。しかも、妻は散財し過ぎるため貯金はほぼない。

そこで彼が決めたのが離婚である。幸いなことに彼は月に30万円の外食費がかかっても貯金が少し減る程度で済んだ。その30万円が今後3万円になれば、十分貯金はでき、新たな節約生活に入れば貯金は毎月15万円ほどできるかもしれない。時は今！ とばかりに離婚を切り出した。当然、彼の方が言い分は真っ当である。

あなたはお金を使い過ぎる。そのうえで、私まで巻き込み、私には分不相応なお金を払わせ、貯金する機会を失わせた。あなたは今後伸びしろがあるかは分からない。それなのに、その金銭感覚で生き続けた場合、我が家の家計は破綻し、どんな惨めな老後が待っているか分からない。それが不安だから私は、まだ働けるうちに一人になりたい――。そう理路整然と言い放って離婚が成立。

個人的な感想だが、離婚するのであれば定年退職以降を待つよりも、40代中盤〜50代で決断した方がいいのではないだろうか。「いい」というのもヘンな言い方だが、不満をより長く持ち続けるよりは、スパッと現状を打破し、新たな人生に突入する。50代という年代は、そういった挑戦ができる最後の年代だと思う。

40代であれば、まだ子供が小さかったり、これからもしかしたら仕事で大活躍できるかも、という期待があったりする時期である。しかし、50代は、ある程度今後の人生の行く末は理解でき、現実的な計算ができるようになる。それは当然配偶者との関係も同じだ。

「この男（女）と60代以降を一緒に過ごして果たして自分は幸せか？ いや、相手も幸せか？ むしろ別れて互いに新たなパートナーを見つけるなりした方が幸せになれるのでは。やり直しができる50代で離婚するのが正解なのでは――」

今回話を聞いた2つの例だけでなく、他の50代離婚夫婦も同様の見解だった。離婚を勧めるわけではないが、「その後の人生を好転させられる離婚のタイムリミット」として50代での一考をしてもいいのではなかろうか。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

