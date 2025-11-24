Âô¸ýÌ÷»Ò¡È·î9¡É¤¬Âç¶ìÀï¤ÎÀÞ¤âÀÞ¡¡¡Ö²ÊÁÜ¸¦¡×¤Ë½ªÎ»ÊóÆ»¡¡¡Ö¹ñÌ±Åª½÷Í¥¡×¤Ë¡È¼¡¤Î¼ç±éºî¡É¤Ï¤¢¤ë¤«
¡¡Âô¸ýÌ÷»Ò¡Ê60¡Ë¤¬35Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÄ¥¤Ã¤¿¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×¡£11·î17ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï5¡¦0¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¦À¤ÂÓ¡§°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏºÇÄã¤Î¿ô»ú¤À¡£°ìÊý¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤ÎÆü¡¢Âô¸ý¤¬Ä¹Ç¯¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤È¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡ª¡¡¡ÈÈþÃ«´Ö¡É¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡ÖÂô¸ýÌ÷»Ò¡×¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ë1Ëç
¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¤òÊó¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö½µ´©½÷ÀPRIME¡×¤Ç¡¢¥Æ¥ìÄ«¤¬¤½¤ì¤òÇ§¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì±Êü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÈô¤Ð¤·µ»ö¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1999Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Îseason24¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤ÜËèÇ¯¡¢´ÖÃÇ¤Ê¤¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£season3¤«¤éÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬Æó·å¤È¤Ê¤ê¡¢1Ç¯ÄÌ¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿2019Ç¯ÅÙ¤â11¡¦6¡ó¤È°ÂÄê¤·¤¿¿Íµ¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢21Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È9¡¦6¡ó¤ÈÆó·å¤ò³ä¤ê¡¢ÊüÁ÷ÏÈ¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¤äÁÜººÊýË¡¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿22Ç¯¤Ë¤Ï9¡¦0¡ó¤Ë¡£¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Ï7¡¦3¡ó¤È¥·¥ê¡¼¥ººÇÄã¤ÎÊ¿¶ÑµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤í¤½¤íÄ¬»þ¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬¹Í¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤½¤³¤Ë¹ß¤Ã¤ÆÍ¯¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¤Î¼ç±é¤À¤Ã¤¿¡£µþÅÔÉÜ·Ù¤Î²ÊÁÜ¸¦¤«¤é·Ù»ëÄ£¤Î¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¤Ø¤Î°ÛÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¯¡¢Âô¸ý¤â½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÅìÊõ·ÝÇ½¤â¥ä¥Ð¥¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊüÁ÷¶É¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥Õ¥¸¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Ø¤Î°ÛÆ°¤òÁªÂò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤â¡¢ÊüÁ÷ÏÈ¤Ï·î9¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥¸¤Îµ¯ÍÑ¤âÂçÃÀ¤À¤Ã¤¿¡£
·î9¼ç±é½÷Í¥¤ÇºÇÇ¯Ä¹
¡ÖÂô¸ý¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´ÔÎñ¤Ç¤Î·î9¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¸¤Ë¤ÏÀ®¸ùÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î´ü¤Î¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤Ç¤Ï59ºÐ¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¤È63ºÐ¤ÎÃæ°æµ®°ì¤òµ¯ÍÑ¡£¼ã¼Ô¸þ¤±¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦·î9¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤ÏÂè2¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é11Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤ÏÁ°¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é5Ç¯¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¹â»ëÄ°Î¨¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Âô¸ý¤Ï¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤Ç°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Á´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ÃæµïÀµ¹ÌäÂê¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼³ÍÆÀ¤¬º¤Æñ¤ÊÃæ¡¢¤½¤ì¤âÂÇ³«¤Ç¤¤ë¡£¾¡»»¤¢¤ê¤¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¾å¸ÍºÌ¤¬¼ç±é¤·¤¿¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡¡Season1¡×¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï14¡¦4¡ó¡¢Season2¤Ï13¡¦1¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÂôÂ¼°ì¼ù¤¬¼ç±é¤·¤¿Season3¤Ï10¡¦6¡ó¡¢Season4¤Ï10¡¦0¡ó¤ÇÆó·å¤ò»à¼é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Âô¸ý¤¬¼ç±é¤ÎSeason5¤Ï½é²ó6¡¦5¡ó¤¬ºÇ¹â¤Ç¡¢Âè2ÏÃ¤«¤é¤Ï5¡óÂæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤½¤ì¤â³³¤Ã¤×¤Á¤À¡£
¡Ö¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤È¤Ï¡È¥³¡¼¥ë¥É¥±¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌ¤²ò·è»ö·ï¤ò¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎä¤¿¤µ¤ÎÃæ¤Ç±Ô¤¯ÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤æ¤¯¡¢¤è¤¯¤Ç¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£¾å¸Í¤âÂôÂ¼¤â¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤¯ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Âô¸ý¤¬±é¤¸¤ëÆóµÜÆàÈþ¤Ï¡¢ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤Ç¡¢³¬µé¤Ï½äººÉôÄ¹¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£°ì½ê·üÌ¿¤ËÁö¤Ã¤¿¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤³¤Ê¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¡¹¤·¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤ª¤È¤Ü¤±¡¢¿Í¾ðÏ©Àþ¤ò¶´¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡Ø²ÊÁÜ¸¦¡Ù¤Îºç¥Þ¥ê¥³¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡£¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÏ©Àþ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÆàÈþ56ºÐ¡¢¥Þ¥ê¥³58ºÐ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¤Î¼ç±é¤Ï2¥·¥ê¡¼¥º¤º¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âô¸ý¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¼ç±é¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â´ÔÎñ¤Ç·Ù»¡´±¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¡©
¡ÖÂô¸ý¤¬±é¤¸¤ëÆàÈþ¤ÎÇ¯Îð¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè3ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¡¢Æâ³Õ´±Ë¼ÉûÄ¹´±Ìò¤Î°ÂÅÄ¸²¤¬Èà½÷¤Î¥×¥í¥Õ¥§¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÆàÈþ¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤Ï1969Ç¯5·î20Æü¡£¤Ä¤Þ¤ê56ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¸¤â¼¡¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ÎÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·î9¤Ç5¡ó¤ò³ä¤ë¤è¤¦¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤Ê¤é¤Ð¡¢¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡Ö¥Æ¥ìÄ«¤â¤»¤Ã¤«¤¯¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Ç¯´Ö»ëÄ°Î¨»°´§²¦¤ÎºÂ¤ò¡¢¤É¤³¤Ë¤âÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤Ë¤è¤êÅì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¤ÎÀ½ºî¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µþÅÔ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ê¤ÉÀ©ºîÈñ¤¬¤«¤«¤ë¡£¥Æ¥ìÄ«¤âÅì±Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö²ÊÁÜ¸¦¡×¤Îºç¥Þ¥ê¥³¤Ï1999Ç¯ÊüÁ÷¤Îseason1¤Î»þÅÀ¤Ç30ºÐ¤ÎÀßÄê¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½ºß56ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥ê¥³¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÀßÄê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢2002Ç¯ÊüÁ÷¤Îseason4¤Ç¤Ï35ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï58ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀßÄê¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¡ØÁêËÀ¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÄ«¡Ë¤Î¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¤âÇÒÌ¿¸å½é¤Î»ö·ï¤¬¡È¾¼ÏÂ59Ç¯¡¡Ê¸µþ¶è¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¡É¡ÊSeason5¡Ö¿ù²¼±¦µþ¡¡ºÇ½é¤Î»ö·ï¡×¡Ë¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¸½ºß63ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿Íµ¤¤È»ëÄ°Î¨¤¬¤¢¤ì¤ÐÀßÄê¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£µÕ¤Ë¿ô»ú¤¬°¤±¤ì¤Ð¡¢ÄêÇ¯¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÈÂà¿¦¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
