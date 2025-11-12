若槻千夏、“ビジネスマン”として感心する女性インフルエンサーとは？「絶対的なビジョンがある」

11月11日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』にて、若槻千夏が、ゲストとして登場した人気インフルエンサーのしなこに対する印象を明かした。

しなこに対して、若槻は、「しなこと私プライベートでしか会ったことないじゃん、ほとんど。がっつりこうやってテレビに出るのが初めて」「うちの子が大好きで、しなこが。ベビタピ（しなこが店長を務めるタピオカ店）も何回も行きました、私」とコメント。

さらに、「サービスの塊じゃん。全員に『ベビタッピ』やってくれるんだよ、『せーの』とか言ってね」「今の子たちってさ、ずっとムービー撮ってるじゃん。ベビタピ行くけどさ。ほんとに気が抜けないというか、ずっと“しなこ”じゃん、絶対に」と話した。

その上で、「どこまでキャラクター的に私がしゃべっていいか分からないけど、今流行ってる子って感じに見られがちかもしれないけど、絶対的なビジョンがあるし、ほんとにビジネスマンだって私は思っちゃってるから」と絶賛。

また、「いつも（若槻のブランドの）展示会にベビタピ仲間たちを連れて来てくれるんですけど、先生のようです。『はい、みんなこっち』みたいな。しなこの一声でみんなが『はい』みたいな。あんまり見せない一面というか。ちゃんと仕切ってさ」とも明かしていた。