革とナイロンが織りなす新定番。「イル ビゾンテ×グレゴリー」が魅せる秋の3スタイル

秋が深まり、アウターと一緒に“季節を感じるバッグ”を探したくなる頃。それなら、革とナイロンが融合した特別なバッグはいかがでしょう。

2年前の初コラボで話題を呼んだIL BISONTE（イル ビゾンテ）とGREGORY（グレゴリー）のコラボレーションが、再び帰ってきました。

初回は「クラフツマンシップと機能美の融合」をテーマに多くのファンを魅了し、発売後すぐに完売した店舗も。今回は新色ブラウンのファブリックと新型ショルダーを加え、より日常に溶け込むラインナップとして再登場します。

初コラボでも高い人気を集めた「デイパック（3万5200円）」。グレゴリーを象徴するクラシックなフォルムをベースに、イル ビゾンテらしい温かみのあるブラウンで再構築されています。容量は約26Lと普段使いに十分。書類やPCも収納でき、1泊程度の旅行にも対応します。

ファブリックにはイル ビゾンテ別注のブラウンナイロンを採用。軽やかでありながら、深みのある発色が季節感を演出。ファスナー引き手とレザーパッチにはブランドを象徴するヌメ革を使用し、使い込むほどに艶が増していくでしょう。

グレゴリーのロングセラーモデルをベースにした小型デイパック「ファインデイ」（2万4200円）。容量は約16Lとコンパクトながら収納力があり、休日の外出やカフェワークにも最適。丸みを帯びたフォルムにブラウンナイロンの光沢が映え、軽快さの中に上品さを感じさせます。

ショルダーストラップにはクッションを備え、長時間の使用でも肩に負担がかかりにくい設計。ヌメ革のレザーパッチがワンポイントとして存在感を放ち、背負うだけで装いが締まる仕上がりです。ユニセックスに使える柔らかいデザインで、シェアユースにもうってつけ。

今回新たに登場したコンパクトなショルダーバッグの「イージーショルダー」（9350円）。財布やスマートフォン、イヤホンケースなど、必要最低限の荷物を軽やかに持ち歩けます。日常のちょっとした外出はもちろん、旅先のサブバッグとしても便利。

素材はほかのモデルと同じく、イル ビゾンテ別注のブラウンナイロン。ナイロンの軽さとヌメ革のアクセントがほどよく調和し、シンプルな装いに温もりを添えます。男女問わず持ちやすいサイズ感で、ストラップの長さを変えれば肩掛けにも斜め掛けにも対応。ファッションの“抜け”を作るアイテムとして、秋冬のワードローブに加えたいアイテムです。

全国のイル ビゾンテ ストア、公式オンラインストア、ZOZOTOWNにて販売中。今年も即完の気配がしますので、チェックはお早めに。

