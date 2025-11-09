この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

AI・テック分野の最新動向を追うYouTuberのミライが、『【週刊最新AIツール&ニュース】Geminiのプレゼン資料生成機能とdeep research新機能/GPT-5クラスのAIモデル「Kimi K2 Thinking」』と題した動画を公開。この1週間で発表・リリースされた最新AIツールの主要なアップデートと、AI業界ニュースを一挙に総まとめした。



冒頭ではGoogleのAIチャット『Gemini』が「テキストから簡単にプレゼン資料を生成できる機能を実装した」と紹介。ミライは「Geminiは公式サイトから無料で使える。作った資料はGoogleスライドとしてエクスポートできるので効率が非常に良い」とその使い勝手を強調。また新たに追加された『DeepResearch』についても「GmailやGoogleドライブの情報源を選んで調査できるようになった」と、強力な情報収集機能が加わった点を紹介している。



続けて、GPT-5と競うベンチマークスコアを持つ「Kimi K2 Thinking」にもスポットを当て、「Moonshot AIのKimi K2 Thinkingは無料チャットとして誰でも使える。各種ベンチマークでも世界最先端のスコアを記録している」と無料利用のしやすさとAI性能の高さに驚きを見せた。



さらに、AIプラットフォーム『SkyReels』のリニューアルや、マイクロソフトの画像生成AI『MAI-Image-1』のBing Image Creatorへの実装、OpenAIの動画生成AI『Sora2』Android版が日本でダウンロード可能になったニュースなどを次々と解説。「AIチャット経由で画像や動画が作れる機能や、複数のデザインテンプレートが追加された」など、多彩なツールの新機能にも触れている。



後半では、世界のAI関連ビジネス動向をピックアップ。OpenAIが「約5.8兆円でAmazonのクラウド利用契約」を締結した話題や、ソフトバンクとOpenAIによる合弁会社『SB OAI JAPAN』の始動、Getty ImagesとStability AI訴訟での著作権侵害非認定判決、日本政府がAI・半導体分野など17分野への重点投資を決定したこと等、業界インパクトの大きいニュースをかみくだいて解説。



また、AppleのiOS 26.1で「ライブ翻訳の日本語対応」や、SiriへのGoogle大型AI導入方針、OpenAI CFOによるIPO否定、『ChatGPT（チャッピー）』が新語・流行語大賞候補に選出された話題などにも言及。「AIはもはや社会全体のインフラやトレンドの中心になっている」とミライは現状を総括する。



動画の締めくくりでは「この動画で紹介した記事やツールのリンクは動画概要欄にあるので、興味のある方は自分の手で実際に使ってみてください」と積極的な活用を呼びかけ、「それでは次回の動画でお会いしましょう」とメッセージを残している。