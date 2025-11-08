乃木坂46賀喜遥香、ガルアワで共演した与田祐希のお茶目な行動明かす「出番ギリギリまで…」

11月6日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46の賀喜遥香が、10月18日に開催されたファッションイベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」について語った。

番組内で、賀喜は乃木坂46としてパフォーマンスを披露した同イベントについて、「乃木坂を卒業された先輩も出演していらっしゃって」「与田祐希さんとか、あと桜井玲香さん」と明かした。

続けて、「お二人が乃木坂のパフォーマンス前に会いに来てくださったんですよ、私たちに。すごい嬉しくて」「桜井玲香さんは、もうすごく私はお久しぶりにお会いしたので、“うわ、やっぱり綺麗だな”って思いながら、ちょっと遠くからチラチラ見たり」と回想。

さらに、「与田さんは、乃木坂の出番ギリギリまで、舞台袖まで行く道にまでついてきてくださってて。『私も出ようかな、ステージに』って言って来てくださってて」「その後に、与田さんもランウェイを歩いていらっしゃるのがめっちゃ可愛かったし」と振り返った。

そして、「また乃木坂46としても出演させていただけるように頑張りたいなって思いますし、私自身もいつか（モデルとしてランウェイを）歩けたらいいななんて思ったりするので頑張ろうと思います！」と意気込んでいた。