「生涯契約を」「どこにも行かないでくれ」夏に移籍を志願した日本代表FW、宿敵撃破後の“投稿”に名門ファンが歓喜、残留を懇願！現地メディアは「彼の心構えが疑問視されていたが…」
夏に移籍を望んだが、実現しなかった。その事実を公にしたことで、精彩を欠いた開幕当初は批判も浴びた。チームも不振が続き、監督は電撃辞任で早々に去っていた。
近年になく、セルティックが波乱のシーズンにあるのは周知のとおりだ。そのなかで、前田大然は挽回しようと奮闘している。ステップアップの希望がかなわず、自身も難しい序盤戦となったが、セルティックの一員としての誇りに変わりはない。
11月２日、セルティックはリーグカップ準決勝で宿敵レンジャーズと対戦。延長にもつれ込んだダービーマッチを３−１で制し、決勝に駒を進めた。前田は先発出場し、110分までプレーしている。
試合後、前田は自身のSNSで「決勝で会おう！ところで、グラスゴーは緑色だよね」と投稿した。専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、このメッセージがサポーターを喜ばせたようだ。
「生涯契約を」
「永遠に残って」
「どこにも行かないでくれ」
「新契約にサインしてくれ」
67 HAIL HAILは前田がこれまでと比べて「別の選手になっているようだった」と指摘。「夏に移籍を望んだという衝撃のニュース以降、彼の心構えが疑問視されていたが、最新のSNS投稿で彼はまだセルティックを気にかけていることを証明した」と報じている。
誰も想像しなかったようなシーズンとなったが、まだ勝負はここから。前田もさらなる浮上に向けて意気込んでいるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
