✓今年の冬は「ジョイフルメドレー」をとことん楽しむ！ Red & Whiteの2部構成

全国24店舗ある「スターバックス ティー & カフェ」では、毎年人気のブレンドティー「ジョイフルメドレー」を思いっきり楽しめるよう今年はなんと2部構成で展開！

第1弾は"Red"ジョイフルメドレーとして、ラズベリーを合わせた華やかなティービバレッジを。第2弾は2026年1月7日（水）から"White"ジョイフルメドレーとして、フルーツを合わせた新商品を発売予定です。

香り豊かなジョイフルメドレーは、2種類のブラックティーとウーロン茶、ジャスミンの香りをまとったグリーンティーが織りなす奥深くやさしい味わい。アプリコットやマンゴーの風味、ジャスミンを感じさせるフローラルな香りと、何種類ものティーが奏でるコクが特徴です。



「レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®」は、どんな味？

「レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®」は、ミルクを合わせたジョイフルメドレーとラズベリー風味のシロップを加えたフラペチーノ。カップの底にはラズベリー果肉ソースがたっぷり入っています。

ふんわりとした口どけのティームースの上に、鮮やかな色合いのラズベリーパウダーとラズベリー果肉ソースがのせられていて、見た目からクリスマスらしいの華やかさを感じます！

ストローで吸うと、ひと口目からジョイフルメドレーの豊かな風味とラズベリーの甘酸っぱさが口いっぱいに広がります！

ラズベリーとジョイフルメドレーが香るティームースのふんわりとした口当たり。やわらかな食感も相まって、まるでデザートを食べているような満足感。混ぜながら飲むと、底のラズベリー果肉ソースの味も際立ち、最後まで飽きのこない味わいでした。

ラズベリー果肉ソースのフルティーさと深みのある上品な甘さのなかに、ティー本来の繊細な味わいがしっかりと感じられました。

■「レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®」

価格：776円（持ち帰りの場合）、790円（店内利用の場合）

※ラズベリー果肉・果汁5％未満

※Tallサイズのみ

「レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ」は、どんな味？

「レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ」は、ジョイフルメドレーにミルクとラズベリー風味のシロップを合わせたティーラテ。こちらもティームースとラズベリーソースがトッピングされています。

今回はホットとアイスの両方を試してみました！

ホットは、温かいティーラテの上にティームースがふんわりとのっていて、まずはこのムースから。口に入れた瞬間、ティーの香りがふわっと広がり、その後にミルクティーのやさしい甘さが追いかけてきます。

ラズベリーの甘酸っぱさが絶妙なアクセントになっていて、表情豊かな味わい！ 冬の寒い日に飲むと、心も体も温まるご褒美感溢れる一品です。

アイスは、冷たいミルクティーにティームースの軽やかさが加わり、さっぱりとした飲み口。ラズベリーの酸味がより際立って感じられ、華やかな味わいが楽しめました。

ホットもアイスも、それぞれのよさがあって甲乙つけがたいおいしさでした！ ちなみに「レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®」よりも甘さが控えめで、ティーをより深く味わいたい方はこちらがオススメです！

■「レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ」（Hot/Iced）

価格：687円（お持ち帰りの場合）、700円（店内利用の場合）

※ラズベリー果肉・果汁5％未満

※Tallサイズのみ



毎年好評の「ジョイフルメドレー/ティーポット」も、この冬登場！ こちらの商品は試飲できませんでしたが、ティーポットで一杯ずつ丁寧に提供されるのが特長です。

公式情報では、アプリコットやマンゴーの風味、ジャスミンを感じさせるフローラルな香りが立ち上がり、何種類ものティーが織りなすコクをたたえたやさしい甘みと、余韻に残る穏やかな渋みが楽しめるようです。

ゆっくりと時間をかけて楽しみたい、特別なティータイムにいかがでしょうか。

■「ジョイフルメドレー/ティーポット」

価格：628円（お持ち帰りの場合）、640円（店内利用の場合）

※Tallサイズのみ



「トルタ トローネ ミエーレ」×「ルワンダ ブラック ティー」のティーペアリングは、どんな味？

イタリアの伝統菓子・トローネをムースにしたイタリアンベーカリー「プリンチ®」オリジナルのケーキ「トルタ トローネ ミエーレ」。タルト生地の上にアプリコットソース、はちみつのムース、トローネのムースを重ねた3層のケーキは、見た目も美しい！

ムースの軽やかな口当たりとともに、ドライフルーツの味わい、はちみつのやさしい甘み、甘酸っぱいアプリコットソースのさまざまな風味が口の中で広がります。生地のタルトの食感も加わって、口に運ぶたびに新しい発見がありました。

ペアリングの「ルワンダ ブラック ティー」は、モルトを思わせる奥深い香りに続く、すっきりとしたハチミツのような甘みが特徴。ケーキのハチミツの甘さと、ティーの心地よく広がる渋みが互いを引き立て合い、気品あふれる優雅なティータイムを演出してくれました！

■「トルタ トローネ ミエーレ」

価格：1031円（持ち帰りの場合）、1050円（店内利用の場合）

■「ルワンダ ブラック ティー」

価格：530円（持ち帰りの場合）、540円（店内利用の場合）

※Tallサイズのみ



「トルタ ディ バナナ」×「ピーチ トランクイリティ/ティーポット」のティーペアリングは、どんな味？

「トルタ ディ バナナ」は、自然な甘さのバナナにキャラメリゼのほろ苦さ、メープルシュガーのコクが重なった香ばしいバナナタルト。ひと口ごとにしっとりじゅわっとしたおいしさが広がる、奥行きを感じる味わいです。

ペアリングの「ピーチ トランクイリティ」は、穏やかに広がるピーチの香りと、ほんのり感じるパイナップルのアクセントが心をほどいてくれるティー。バナナタルトの自然な甘さとメープルシュガーのコクが合わさると、フルーツの心地よいハーモニーが生まれ、華やかさが広がります。お互いを引き立てながら、驚きをくれる新しいマリアージュです！

■「トルタ ディ バナナ」

価格：864円（持ち帰りの場合）、880円（店内利用の場合）

■「ピーチ トランクイリティ」

価格：530円（持ち帰りの場合）、540円（店内利用の場合）

※Tallサイズのみ



「プリンチーナ」×「アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ」のティーペアリングは、どんな味？

「プリンチーナ」は、本場イタリアから仕入れたチョコレートを使用したガナッシュをカカオタルトに流し込み、チョコレートソースとココアパウダーで仕上げた満足感溢れるスイーツ。ほろ苦くもチョコレート特有の甘さが感じられる、大人な味わいです。

ペアリングの「アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ」は、華やかに香り立つ3種の茶葉をブレンドしたティーラテ。"ブーケ"の名前の通り、口のなかでふわっと花が開くような味わいです。しっかりとカカオの余韻を感じるケーキと、ミルクのやわらかなコクがカカオの豊かさに調和して、ティーの深い余韻とともに、ゆったりとぜいたくなティータイムへと誘ってくれます。

チョコレート好きにはたまらない、ホリデーティータイムを盛り上げる組み合わせです！

■「プリンチーナ」

価格：864円（持ち帰りの場合）、880円（店内利用の場合）

■「アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ」（Hot）

価格：668円（持ち帰りの場合）、680円（店内利用の場合）

※Tallサイズのみ



2026年1月7日（水）からは、第2弾"White"ジョイフルメドレーとして、ジョイフルメドレーとフルーツを合わせた新商品を販売予定。合わせるものによって、新たな風味が引き出されるジョイフルメドレーの豊かな味わいを飲み比べてみるのも楽しそうです！

「スターバックス ティー & カフェ」のウィンターシーズン第1弾は、ティーに特化した店ならではのこだわりと、ホリデーシーズンの華やかさが融合したゴージャスなラインナップ。ラズベリーの甘酸っぱさとジョイフルメドレーの豊かな味わい、そして「プリンチ®」のデザートとのペアリングで、この冬のティータイムをより特別なものにしてみては？



■「スターバックス ティー & カフェ」ウィンターシーズン第1弾

販売期間：2025年11月1日（土）〜

取扱店舗：全国のスターバックス ティー & カフェ 24店舗

https://store.starbucks.co.jp/?tea_cafe=1

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります



Text &Photo ：長戸 勲



