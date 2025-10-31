この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が喝破！スマホ時代に取り残された遊技『【2600社→1200社】10年で大転換機を迎えたパチンコ業界！客足が1/4以下に衰退した理由とは』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【2600社→1200社】10年で大転換機を迎えたパチンコ業界！客足が1/4以下に衰退した理由とは」では、脱・税理士の菅原氏が、パチンコ業界の現状と衰退の背景を断定口調で切り込んでいる。「"きつい・汚い・危険"。黒字企業のほうが多く、大手は伸ばしているが、中小はどんどん倒産する」という冒頭の一言が、業界の体温をそのまま伝える。



菅原氏は「このまま終わっていくのではというほど危うい」と危機感を示しつつ、直近では売上が前年超えの年が出たという“逆説”にも触れる。全国のホール経営会社は10年で2,600社から1,200社へ約54％減少。店舗数も約4割減り、10年で4,000店舗超が消えた。減少の中心は中小で、大手は買収とスケールで網を広げた構図である。



背景は明確である。若年層の時間消費はスマホに移り、「時間つぶしでホールへ」の習慣が消滅。遊技者人口は1995年の約2,900万人から現在は約700万人へと1/4まで縮小した。これに規制強化が重なり、一撃性が抑えられた台は「勝てる期待」を薄め、リピートを削る。さらに新台は1台あたり数十万円規模で、導入リスクは中小の資金繰りを直撃。人件費の上昇、働き手不足、新紙幣対応などのコストも経営を圧迫している。



一方で、箱運び不要の仕組みやスマスロ・スマパチなどのスマート遊技機の普及により省人化が進み、利便性と運営効率は向上。これが一部の売上持ち直しにつながったと分析される。ただし全盛期との落差は大きい。発言内でも数値に揺れはあるが、「直近で前年超えはこの10年で1度」との示唆が象徴的である。



構造は完全に二極化している。黒字企業の割合は64％と高いが、それは淘汰を経て生き残った側の数字である。トップはマルハン。店舗数最多はダイナムグループだが、売上規模はマルハンが上回る。キコーナを展開するアンダーツリーグループなども上位に名を連ね、大手が市場を押さえる。地方は空洞化が深刻で、かつての大型店舗が使途を失う景色が珍しくない。



総じて、外部要因の影響が強い産業では単独勝負は危険だという示唆が濃い。菅原氏は「時代に合わせて変化し続けなければ、どの業界もあっという間に斜陽化する」と釘を刺す。パチンコに限らず、多角化や新規領域へのシフトを前提に設計すべきだという立場である。



数値だけでは見えない現場の手触りと、経営の勘所が交互に立ち上がる内容だ。細部の事例や具体的な比較、実際の会話のテンポは動画内でこそ伝わるはずだ。本編は、業界の縮小トレンドを自分事として捉えたい経営者や現場担当者にとっても非常に参考になる内容である。