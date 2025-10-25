²Ì½Á¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ËÅ®¤ì¤¿¤¤¡ª ÏÂ²Î»³¤Î²Ì¼ù±à¤¬±Ä¤à¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¼çÌò¤Î¥Ñ¥Õ¥§
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÀìÌç²È¤¬¡Ö¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë½Ð¤«¤±¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¤Î¼«²ÈÇÀ±à¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö´Ñ²»»³¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼ ¶äºÂÅ¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡ÚTHE¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä ¡ÁÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÄÌ¤ÊÅ¹¡Á¡Û
¡Ö¿©»ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤âÀäÂÐ¼ê¤òÈ´¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢Æü¡¹ÈþÌ£¤Ê¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÃµ¤·µá¤á¤ë´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëËÜÏ¢ºÜ¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÎò»Ë¸¦µæ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À½²Û¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ë¤ª²Û»Ò¤ÎÎò»Ë¸¦µæ²È¡¦Ç°æÅÐ¤µ¤ó¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÂè20²ó¡Ó¡Ö´Ñ²»»³¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼ ¶äºÂÅ¹¡×
¡Ö´Ñ²»»³¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼ ¶äºÂÅ¹¡×¤Ï¡¢Åì¶äºÂ±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡£2021Ç¯10·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÄÇÀ±à¤¬±Ä¤à¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¡£¼«²ÈÇÀ±à¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢¼ç¤ËÏÂ²Î»³¸©»º¤Î½Ü¤Î²Ì¼Â¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤À¡£º£²ó¤Ï½©¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¼çÌò¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤½¤Î¡¡Û¡ÖÏÂ²Î»³¸©»º½Ü¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÇÀ±à¥Ñ¥Õ¥§¡×2,590±ß
ÏÂ²Î»³¸©»º¤Î½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÆ±Å¹¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢¼èºàÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÄºÅÀ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«²ÈÇÀ±à¤ÇºÎ¤ì¤¿¥Í¡¼¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡£²º¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÈÍÛ¸÷¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÍá¤Ó¤¿¤¦¤Þ¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ÏÂÍü¡ÊË¿å¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥ê¥Ã¤È¿©´¶¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤´Å¤ß¡¢¥¤¥Á¥¸¥¯¤ÏÎ³¡¹´¶¤¬³Ú¤·¤¯¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¡¢¤Ö¤É¤¦¡Ê¥Ô¥ª¡¼¥Í¡Ë¤ÏÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¤È¤¦¤Þ¤ß¡¢¥¥¦¥¤¤Ï´°½Ï¤ÇÆð¤é¤«¤¯¡¢»ÀÌ£¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´Å¤¤¡ª
¤³¤ì¤é¤Î¥«¥Ã¥È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿Ãæ¿´¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»À¸Æý¤Çºî¤é¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤³¤ó¤â¤ê¤ÈÀ¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥ß¥ë¥¡¼¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡ª ¤½¤Î²¼¤ËÉß¤«¤ì¤¿¥°¥é¥Î¡¼¥é¤Î¥¬¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¥í¡¼¥¹¥È¤µ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ýÃæ¤Ç¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë±ü¿¼¤¯¡¢¤¦¤Þ¤ß¤Î¤¢¤ë´Å¤ß¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡£
¤½¤Î²¼¤ÎÁØ¤Ï¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¡¢¼«²ÈÇÀ±à¤Î¤ß¤«¤ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤ß¤«¤ó¥¸¥ã¥à¡£¤ß¤«¤ó¥¸¥ã¥à¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò´Þ¤ó¤À¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î»ÀÌ£¤¬¡¢¾å¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¥°¥é¥Î¡¼¥é¤ÎÁØ¤ËÁÖ¤ä¤«¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¤¤ËÊÑ²½¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
°ìÈÖ²¼¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÎÃ¤ä¤«¤Ê¥«¥Ã¥È¥Õ¥ë¡¼¥ÄÆþ¤ê¤Î¥¢¥¬¡¼¥¼¥ê¡¼¡£¥¢¥¬¡¼¥¼¥ê¡¼¤Ï³¤Áô¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿À®Ê¬¤Çºî¤é¤ì¡¢¤×¤ë¤×¤ë¡¦¤Ä¤ë¤ê¤ó¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê3¼ï¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ª Ì£¤ï¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿©´¶¤âåÌÌ©¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤½¤Î¢¡Û¡ÖÏÂ²Î»³¸©»º¤Õ¤ï¥È¥í¤¤¤Á¤¸¤¯¥Ñ¥Õ¥§¡×2,890±ß
ÏÂ²Î»³¸©µª¤ÎÀî»Ô¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼Ã±°Ì¤Ç¤¤¤Á¤¸¤¯¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¤Ê¤ó¤ÈÆüËÜ°ì¡ª ¼«²ÈÇÀ±à¤Ç¤â5Ç¯Á°¤«¤é¤¤¤Á¤¸¤¯¤ÎºÏÇÝ¤ò³«»Ï¡£Ë¤«¤ÊÂçÃÏ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿´°½Ï¤¤¤Á¤¸¤¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡£
¤Þ¤º¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¤¤¤Á¤¸¤¯¤«¤é¡£¼¢Ì£¿¼¤¯¡¢¤¤¤Á¤¸¤¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÐ¿§¤ÎÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ê¾þ¤ê¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥¯¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³À½¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¥ß¥ë¥¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ£ÊÑ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤¤¤Á¤¸¤¯¤Ø¡ª
ºÇ½é¤Ï¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤é¡£¤Í¤Ã¤È¤ê¤ÈÆð¤é¤«¤Ê¿©´¶¤ÈÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¡¢¾®¤µ¤Ê¼ï¤Î¥×¥Á¥×¥Á´¶¤¬ÎÉ¤¤¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Çö¤¯ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡£
¡Ä¡Ä¡© ¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¶¯¤¯¤¦¤Þ¤ß¤È´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ë!?
Æ±¤¸¤¤¤Á¤¸¤¯¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡© ¤â¤¦°ìÅÙ¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âÆ±¤¸¡£¿©¤ÙÊý¤Ë¤â¤è¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÎØÀÚ¤ê¤Î¤â¤Î¤ÏÀå¤Î¾å¤Ë¤Ú¤Ã¤¿¤ê¤ÈÄ¥¤êÉÕ¤¡¢ÀÖ¤¯½Ï¤·¤¿Ãæ±û¤Î´Å¤¯¤¦¤Þ¤ß¤Î¶¯¤¤ÉôÊ¬¤¬ÀåÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Æ±¤¸²ÌÊª¤Ç¤â¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ÅÊý¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¡£
¤¤¤Á¤¸¤¯¤Î²¼¤Ë¤Ï¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤È¥°¥é¥Î¡¼¥é¡£¤³¤ì¤Þ¤¿¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Á¤¸¤¯¥¢¥¤¥¹¤¬¡ª ¤³¤Î¤¤¤Á¤¸¤¯¥¢¥¤¥¹¤Ï¡¢¤¤¤Á¤¸¤¯¤ò¼ÑµÍ¤á¤Æ¹âÇ»ÅÙ¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÇ»¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤Á¤¸¤¯¤Î²ÌÆù¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡Ü¥°¥é¥Î¡¼¥é¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡ª ¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥é¥á¥ë¾õ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÈÇ»¤¤¤¤¤Á¤¸¤¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¦¤Þ¤ß¤ÎÆó½ÅÁÕ¡£
¤½¤Î²¼¤ÎÁØ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Á¤¸¤¯¥¸¥ã¥à¤Î´Å¤ß¤ò´Þ¤ó¤À¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÎÍ¥¤·¤¤»ÀÌ£¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤¸¤¯¤ÎÎØÀÚ¤ê¤ò¸ý¤Ë´Þ¤ß¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢Æð¤é¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¿©´¶¤Î¤¤¤Á¤¸¤¯¤Î¤ï¤é¤ÓÌß¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÅÐ¾ì¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤¸¤¯¤Î²ÌÆù¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ë¡£
¤¤¤Á¤¸¤¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¹©É×¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢¤¤¤Á¤¸¤¯¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤½¤Î£¡Û¡Ö¶äºÂÅ¹¸ÂÄê ÏÂ²Î»³¸©»ºÇß¥Ñ¥Õ¥§¡×2,390±ß
ÏÂ²Î»³¸©¤ÎÆÃ»º¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÇß¡×¡ª ÀµÌÌ¤ËÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¡¢¶âÇó¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡ÖÇß¤Î´ÅÏª¼Ñ¡×¡£¼Ñ¾å¤²¤é¤ì¤¿Çß¤ÏÆð¤é¤«¤¯¡¢Í¥¤·¤¤»ÀÌ£¤È´Å¤ß¤òÃ¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´ÅÏª¼Ñ¤Î±¦¤Ë¤Ï¥Í¡¼¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡£Çß¤Î²Ö¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿Ä³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ÅÏª¼Ñ¤ÎÇØ¸å¤ËÀ¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Çß¥½¥ë¥Ù¡£¿ð¡¹¤·¤¯ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
±ü¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥¯¥ì¡¼¥×¥Á¥Ã¥×¥¹¡£¸ü¼ê¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢´¤¤»¤ó¤Ù¤¤¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£²¼¤ËÉß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËõÃã¤Î¥°¥é¥Î¡¼¥é¤Ç¡¢Ãæ±û¤Ë±£¤ì¤¿¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡ÊÆü¤Ë¤è¤ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¤ä¡¢¤½¤Î²¼¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËõÃã¥ß¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£
¤½¤Î²¼¤ÎÁØ¤¬Æ±Å¹¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇß¤Ê¤Á¤å¤ë¤ó¥¼¥ê¡¼¡×¡£¥È¥í¥È¥í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤é¤ÓÌß¤Î¤è¤¦¤ÊÃÆÎÏ¤ÈÇ´À¤ò¤â¤Ã¤¿²¿¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¿©´¶¡ª Çß¤Î»ÀÌ£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¤×¤ë¤×¤ë¤Ä¤ë¤ê¤ó¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥¢¥¬¡¼¥¼¥ê¡¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¢¼çÌò¤Ç¤¢¤ëÇß¤Î´ÅÏª¼Ñ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÎÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¢¤ë¡£
ÏÂ²Î»³¤Î¼«²ÈÇÀ±à¤Ç°é¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÅìµþ¤Ç¤â´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö´Ñ²»»³¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¬¡¼¥Ç¥ó ¶äºÂÅ¹¡×
´Ñ²»»³¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢Å·ÊÝÇ¯´ÖÁÏ¶È¡¢ÏÂ²Î»³¸©µª¤ÎÀî»Ô¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë²Ì¼ù±à¡¦²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¡¦°û¿©»ö¶È¤ò°ìÂÎÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡¢´Ñ²»»³¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¬¡¼¥Ç¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤ªÅ¹¡£
´Ñ²»»³¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ï¡¢Ìó15ha¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÌó3.2ÇÜ¡Ë¤ÎÉßÃÏ¤Ç´»µÌÎà¤òÃæ¿´¤ËºÏÇÝ¤¹¤ë²ÈÂ²·Ð±Ä¤ÎÀì¶ÈÇÀ²È¡£¤³¤Á¤é¤ÎÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÌô¤ò¶ËÎÏ¸º¤é¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÉÉåºÞ¡¦¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¼Â¤âÌÚ¤ò°ìËÜ°ìËÜ»î¿©¤·¤ÆÅ¬½Ï¤ÎÌÚ¤«¤é¤Î¤ß¼ý³Ï¡£¤Þ¤¿Âç·¿µ¡³£¤ò»È¤Ã¤ÆÁªÊÌºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤È²Ì¼ÂÆ±»Î¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤äËà»¤¤ÇÌ£¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢¼êÁªÊÌ¤òÅ°Äì¡£
¼ÒÌ¾¤Î¡Ö´Ñ²»»³¡×¤Ï¡¢Àé¼ê´Ñ²»¤òã«¤ëÃÏ¸µ¤ÎÊ´²Ï»û¤ÎÎ¢¼ê¤Ë¹¤¬¤ë»³¡¹¡¢ÄÌ¾Î¡Ö´Ñ²»»³¡×¤«¤é¡£¥Õ¥ë¡¼¥ÄÀ¸»º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡È¼Â¡É¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÍÕ¡É¤òºî¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÍÕ¤ò¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Ë¿ø¤¨¡¢¤½¤³¤Ë´Ñ²»»³¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¢²ÌÊª¡¢µª½£¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤òÉ½¤¹¡Ök¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2018Ç¯4·î¡¢¿·Á¯¤Ê¤â¤®¤¿¤Æ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é±àÆâ¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤ò³«Àß¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ë¡£¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¤è¤ê°ìÁØÏ·¼ãÃË½÷¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤òÁý¤ä¤·¡¢º£¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ç7Å¹ÊÞ¤Ë¡£¸½ºß¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¶äºÂ¤Ë½ÐÅ¹¡£
¥Ñ¥Õ¥§¤Ï¡¢Æü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¾ï»þ3¼ïÎà¤Û¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï³µ¤Í·îÂØ¤ï¤ê¤À¤¬¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ç¤Ï¡¢2½µ´ÖÄøÅÙ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¡£Ç¯´Ö¤Ç40¼ïÎàÄøÅÙ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¶äºÂÅ¹¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î1³¬¥Õ¥í¥¢¡¼¤Î¤Û¤«¡¢±ü¤Ë¤ä¤äÊ·°Ïµ¤¤Î°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Õ¥í¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢Á´37ÀÊ¤È³°´Ñ¤«¤é¸«¤ë¤è¤ê¤â¹¤¯Íî¤ÁÃå¤±¤ë¡£
1³¬¤Î¿ßË¼²£¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼«²ÈÇÀ±à¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¸¥ã¥à¤ä¥¸¥å¡¼¥¹Îà¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤ªÅÚ»º¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡´Ñ²»»³¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼ ¶äºÂÅ¹
½»½ê : ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-10-5 ÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤¶äºÂ 1F
TEL : 03-6264-2684
Ê¸¡§Ç°æÅÐ¡¢¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥óÊÔ½¸Éô
