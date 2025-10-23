「アヤセと一緒に仕事ができるのは喜びだ」オランダ英雄が大大大爆発中の日本代表FWを激賞！“最高の状態に保つ秘訣”を問われ…
上田綺世が異次元に絶好調だ。勢いそのままにヨーロッパリーグ（EL）でもゴールを奪えるか。
現地10月23日に開催されるELリーグフェーズ第３節で、上田と渡辺剛を擁するオランダ屈指の強豪フェイエノールトは、ギリシャの雄パナシナイコスとホームで対戦する。
クラブ専門メディア『FR12.NL』によれば、ロビン・ファン・ペルシ監督がこの一戦を前に、直近のヘラクレス戦で前半だけでハットトリックを達成するなど、大爆発中の日本代表FWに言及。「ウエダを最高の状態に保つ秘訣」を問われ、次のように答えた。
「いつもと同じように接しているだけだ。アヤセは素晴らしいマインドセットと成長志向を持っているので、特別な対応はいらない。彼は日々向上しようとしている。他のタイプの選手のように特定の方法で管理する必要がない。100ゴールを決めようが決めまいが、アヤセという人間は決して変わらない。
彼はあらゆる面で常に少しでも上達しようと非常に意欲的だ。ある日はジムで、別の日はトレーニング場で、そして試合中でね。非常にオープンで話を素直に受け入れ、学ぶ意欲に溢れている。彼と一緒に仕事ができるのは喜びだ。これはプロだけでなく、ユースのサッカー選手にとっても、試合にどう臨むべきかの模範的な例だ」
オランダ代表で102試合50ゴールを記録した42歳の英雄は、上田の謙虚でストイックな姿勢を極めて高く評価しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」
現地10月23日に開催されるELリーグフェーズ第３節で、上田と渡辺剛を擁するオランダ屈指の強豪フェイエノールトは、ギリシャの雄パナシナイコスとホームで対戦する。
クラブ専門メディア『FR12.NL』によれば、ロビン・ファン・ペルシ監督がこの一戦を前に、直近のヘラクレス戦で前半だけでハットトリックを達成するなど、大爆発中の日本代表FWに言及。「ウエダを最高の状態に保つ秘訣」を問われ、次のように答えた。
「いつもと同じように接しているだけだ。アヤセは素晴らしいマインドセットと成長志向を持っているので、特別な対応はいらない。彼は日々向上しようとしている。他のタイプの選手のように特定の方法で管理する必要がない。100ゴールを決めようが決めまいが、アヤセという人間は決して変わらない。
オランダ代表で102試合50ゴールを記録した42歳の英雄は、上田の謙虚でストイックな姿勢を極めて高く評価しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」