大人っぽいけど「可愛さもある」重ねづけもしやすい「ほっそりとしたアクセサリー」
上品で可愛げもある「華奢なアクセサリー」
SELECT POINT
品がよくて知的、それだけでなくセンシュアルな魅力も薫る。繊細なディテールのシルバーとゴールドを収集。ストイックなALLブラックの装いに、抜けと華をかなえるべく、華奢なリングを惜しまずレイヤード。
SELECT POINT
□重ねづけしやすい繊細さ
□丸みを帯びたしなやかな形
細い形だけをとことん重ねて
〈右手親指〉ゴールドリング／ENEY（ショールームリンクス） 〈人さし指〉ゴールドリング／ete 〈中指・薬指〉リング／e.m.（e.m. 青山店） 〈左手人さし指・上から〉チェーンリング／ココシュニック フルムーンリング／ENEY（ショールームリンクス） 〈中指〉ゴールドリング、〈薬指〉パールつきシルバーリング／ともにete
線の細いがリングがもつさりげなさを口実に、気のゆくまで重ねづけ。結果、大ぶりのアクセサリーを１点つけた際と同等の存在感で視線を集めながら、迫力が出すぎない品のいい飾り気をマークできる。
重ねづけたような異なる質感
チョーカー／ココシュニック オンキッチュ（ココシュニック） それぞれ違った弧を描く、メタリックなチョーカーとしなやかなチェーンが首元の立体感を強調。大ぶりなシルエットでも軽やかに見えるのが線の細いアクセサリーの魅力。
余裕を感じさせるスネークチェーン
シルバーネックレス／プリーク（エイチ ビューティー＆ユース） 落ち感のあるなめらかな質感と細やかなチェーンが、くどさのない美しい光を演出。
