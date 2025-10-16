¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÈ¿ÈÃËÀ¡×¤Ï·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡© ·ëº§ÁêÃÌ½ê¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¥·¥Ó¥¢¤Ê¸½¾õ¡É
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡º§³è¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ëÌäÂê¤¬ÊÉ¤Ë¡Ä
¡¡ºÇ¶á¡¢º§³è¤Î¾ì¤Ç¡Ö¥Ú¥Ã¥È¡×¤¬ÀÅ¤«¤ËÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤È¤ÏÌµÍý¡×¡ÖÇ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¿Í¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×--¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÊ¸¡¢¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¥Ú¥Ã¥È¤¬·ëº§¤Î¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
¡¡ÆÈ¿ÈÃË½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡È¼ä¤·¤µ¤òÌþ¤¹Â¸ºß¡É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë30¡Á40Âå¤Îº§³èÁØ¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤¬¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡È²ÈÂ²Æ±Á³¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢·ëº§¤È¤¤¤¦¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë
¡¡¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¤È¡¢Î¹¹Ô¡¦³°¿©¡¦³°Çñ¤Ê¤É¤ËÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°Êª¤Î¼ïÎà¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»¶Êâ¤¬É¬Í×¤Ê¸¤¤ä¡¢Ã±ÆÈ¹ÔÆ°¤ò·ù¤¦´Å¤¨¤óË·¤ÊÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Áê¼ê¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Û¤«¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÌäÂê¤¬¡Ä
¢Áê¼ê¤ÎÍý²ò¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ°Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ä±ÒÀ¸´ÑÇ°¤Î°ã¤¤¡¢¤Ë¤ª¤¤¤Ø¤ÎÂÑÀ¤Ê¤É¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏÍý²ò¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬µÊ±ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤¦¤¢¤Þ¤ê¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¡£
£¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬°ìÈÖ¡×¤Î¿´Íý
¡¡¥Ú¥Ã¥È¤ò²ÈÂ²°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Îø¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤âÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¡È¥Ú¥Ã¥È¢ª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¼ÂºÝ¡¢¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥ë¥Ó¥óÇî»Î¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡Ö¶¯¤¤¥Ú¥Ã¥È°¦¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ´¶¾ðÅª¤Ê½ÀÆðÀ¤ò¼º¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸¤¹¥¤¤ÎÃËÀ¤¬º§³è5¤«·î¤ÇÀ®º§
¡¡42ºÐ¤Î¸¤¹¥¤¤µ¤È¤ë¤µ¤ó¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°¦¸¤¤Ï²ÈÂ²¤½¤Î¤â¤Î¡£»¶Êâ¤Î»þ´Ö¤âÆü²Ý¤È¤·¤ÆÀäÂÐ¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤â°¦¸¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡£Æü¾ïÀ¸³è¤â¸¤¤Î¤´ÈÓ¤ä¥È¥¤¥ì¤Î¤¿¤á¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í§¿Í¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤«¤ì¤Æ¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¸«¹ç¤¤¤Î¿½¹þ¤ß¿ô¤â¸Â¤é¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤½¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¤«¤ªÃÇ¤ê¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìÀ¸ÆÈ¿È¤«¤â¡×¤È¼å²»¤òÅÇ¤¯¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬--¤½¤ó¤ÊÈà¤¬º§³è5¤«·î¤ÇÀ®º§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¸¤¹¥¤ÃËÀ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï39ºÐ¤ÎÇ¹¥¤½÷À¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢¸¤¤ÈÇ¤È¤¤¤¦»þÅÀ¤Ç¡ÖÁêÀ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ë¤ÏÆ°Êª°¦°Ê³°¤Ë¤â¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Æ°Êª¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¦·»Äï¤ä²ÈÂ²´Ø·¸
¡¦¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ´Ñ
¡¡¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÔÆ±»Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¡È°¦¾ð¤Î¤«¤±Êý¡É¤ä¡È¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¤¤ÈÇ¤ÎÁêÀÌäÂê¡£¤Ç¤â¡¢Éô²°¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÈËÜÅö¤Ë¹ç¤¦Áê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èº§³è¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÈËÜÅö¤Ë¹ç¤¦Áê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆ°Êª¤¬¹¥¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¡¢Æü¾ï¤Î²á¤´¤·Êý¡Ä¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ËÜ¼ÁÅª¤ÊÁêÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÌäÂê¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤â¿¼¤¤°¦¾ð¤òÃí¤²¤ë¤Ï¤º¡£
¢¡Áê¼ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×
¡¡¥Ú¥Ã¥È¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î°¦¤¬¶¯¤¹¤®¤ÆÂ¾¿Í¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤¡È³»¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÜËöÅ¾ÅÝ¡£
¡¡¥Ú¥Ã¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤ÇÉ¤âÇÇÉ¤â¡¢Ä»ÇÉ¤âà¨ÃîÎàÇÉ¤â¡¢Áê¼ê¤ò¡È¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÎÏ¡É¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Çº§³è¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¤¢¤Ê¤¿¤Î°¦¾ð¿¼¤µ¤Ï¡¢É¬¤ºÃ¯¤«¤Î¿´¤òÂÇ¤ÄÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ú¥Ã¥È°¦¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Æ°Êª°¦¤Î¤¢¤ë¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤Ã¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤â¤¢¤Ê¤¿¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÖºÇÃ»À®º§À®¸ù¤ÎÈë·í¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊX¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡º§³è¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ëÌäÂê¤¬ÊÉ¤Ë¡Ä
¡¡ºÇ¶á¡¢º§³è¤Î¾ì¤Ç¡Ö¥Ú¥Ã¥È¡×¤¬ÀÅ¤«¤ËÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤È¤ÏÌµÍý¡×¡ÖÇ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¿Í¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×--¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÊ¸¡¢¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¥Ú¥Ã¥È¤¬·ëº§¤Î¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
¡¡ÆÈ¿ÈÃË½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡È¼ä¤·¤µ¤òÌþ¤¹Â¸ºß¡É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë30¡Á40Âå¤Îº§³èÁØ¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤¬¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡£
¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë
¡¡¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¤È¡¢Î¹¹Ô¡¦³°¿©¡¦³°Çñ¤Ê¤É¤ËÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°Êª¤Î¼ïÎà¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»¶Êâ¤¬É¬Í×¤Ê¸¤¤ä¡¢Ã±ÆÈ¹ÔÆ°¤ò·ù¤¦´Å¤¨¤óË·¤ÊÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Áê¼ê¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Û¤«¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÌäÂê¤¬¡Ä
¢Áê¼ê¤ÎÍý²ò¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ°Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ä±ÒÀ¸´ÑÇ°¤Î°ã¤¤¡¢¤Ë¤ª¤¤¤Ø¤ÎÂÑÀ¤Ê¤É¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏÍý²ò¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬µÊ±ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤¦¤¢¤Þ¤ê¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¡£
£¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬°ìÈÖ¡×¤Î¿´Íý
¡¡¥Ú¥Ã¥È¤ò²ÈÂ²°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Îø¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤âÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¡È¥Ú¥Ã¥È¢ª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¼ÂºÝ¡¢¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥ë¥Ó¥óÇî»Î¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡Ö¶¯¤¤¥Ú¥Ã¥È°¦¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ´¶¾ðÅª¤Ê½ÀÆðÀ¤ò¼º¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸¤¹¥¤¤ÎÃËÀ¤¬º§³è5¤«·î¤ÇÀ®º§
¡¡42ºÐ¤Î¸¤¹¥¤¤µ¤È¤ë¤µ¤ó¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°¦¸¤¤Ï²ÈÂ²¤½¤Î¤â¤Î¡£»¶Êâ¤Î»þ´Ö¤âÆü²Ý¤È¤·¤ÆÀäÂÐ¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤â°¦¸¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡£Æü¾ïÀ¸³è¤â¸¤¤Î¤´ÈÓ¤ä¥È¥¤¥ì¤Î¤¿¤á¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í§¿Í¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤«¤ì¤Æ¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¸«¹ç¤¤¤Î¿½¹þ¤ß¿ô¤â¸Â¤é¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤½¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¤«¤ªÃÇ¤ê¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìÀ¸ÆÈ¿È¤«¤â¡×¤È¼å²»¤òÅÇ¤¯¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬--¤½¤ó¤ÊÈà¤¬º§³è5¤«·î¤ÇÀ®º§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¸¤¹¥¤ÃËÀ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï39ºÐ¤ÎÇ¹¥¤½÷À¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢¸¤¤ÈÇ¤È¤¤¤¦»þÅÀ¤Ç¡ÖÁêÀ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ë¤ÏÆ°Êª°¦°Ê³°¤Ë¤â¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Æ°Êª¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¦·»Äï¤ä²ÈÂ²´Ø·¸
¡¦¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ´Ñ
¡¡¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÔÆ±»Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¡È°¦¾ð¤Î¤«¤±Êý¡É¤ä¡È¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¤¤ÈÇ¤ÎÁêÀÌäÂê¡£¤Ç¤â¡¢Éô²°¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÈËÜÅö¤Ë¹ç¤¦Áê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èº§³è¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÈËÜÅö¤Ë¹ç¤¦Áê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆ°Êª¤¬¹¥¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¡¢Æü¾ï¤Î²á¤´¤·Êý¡Ä¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ËÜ¼ÁÅª¤ÊÁêÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÌäÂê¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤â¿¼¤¤°¦¾ð¤òÃí¤²¤ë¤Ï¤º¡£
¢¡Áê¼ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×
¡¡¥Ú¥Ã¥È¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î°¦¤¬¶¯¤¹¤®¤ÆÂ¾¿Í¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤¡È³»¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÜËöÅ¾ÅÝ¡£
¡¡¥Ú¥Ã¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤ÇÉ¤âÇÇÉ¤â¡¢Ä»ÇÉ¤âà¨ÃîÎàÇÉ¤â¡¢Áê¼ê¤ò¡È¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÎÏ¡É¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Çº§³è¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¤¢¤Ê¤¿¤Î°¦¾ð¿¼¤µ¤Ï¡¢É¬¤ºÃ¯¤«¤Î¿´¤òÂÇ¤ÄÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ú¥Ã¥È°¦¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Æ°Êª°¦¤Î¤¢¤ë¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤Ã¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤â¤¢¤Ê¤¿¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÖºÇÃ»À®º§À®¸ù¤ÎÈë·í¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊX¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë