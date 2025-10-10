¡ÖÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤¿Êì¤¬ÇÏ¾è¤ê¤Ë¡×¥æ¡¼¥¸¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¶ÃØ³¡Ö°Å¹õ»þÂå¡×¡Ä¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤«¤éÉÔÆ°»º¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Þ¤Ç½çÉ÷ËþÈÁ
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¿Æ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¿Æ¤ò»ý¤Ä¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¤¬¡¢10·î6Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô177Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤YouTubeÈÖÁÈ¡Ø³¹Ï¿ch¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡¢¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¡£10Âå¤Î¤³¤í¤ÎÊì¿Æ¤È¤ÎÁÔÀä¤Ê³Î¼¹¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ëÅ¡¤Ç²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¸¤µ¤ó¤Ï¡¢5ºÐ¤Î¤È¤¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¡£¿Æ¸¢¤ò¼è¤Ã¤¿Êì¿Æ¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»Ô¤Î²ÈÄÂ2Ëü±ß¤Î²È¤Ç¡¢¶ËÉÏÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®³Ø2Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3Ç¯À¸¤ÇÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»¤ËÊÔÆþ¡£ÆüËÜ¸ì¤¬¤¤¤Ã¤µ¤¤ÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤«¤é¤«¤¤¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¸¤µ¤ó¤Ï¡¢»äÎ©Ãæ¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç ¡ÈÉÔÎÉ¤ÎÆ»¡É ¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÊÃç´Ö¤È¤Ä¤ë¤ó¤À·ë²Ì¡¢Ãæ2¤ÇÂà³Ø¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¡¦ÅìÃæÌî¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¤ËÊÔÆþ¡£¡Ø¿·½É¡Ê¤ÎÏ¢Ãæ¡Ë¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡Ê¥±¥ó¥«¡Ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¹â¹»¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÉÔÎÉ¤ÎÆ»¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¸¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ø¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤«¤º¡¢ËèÆü¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯Æü¡¹¡£Æüµë1Ëü±ß¤Û¤É²Ô¤²¤¿¤¿¤á¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØÊì¿Æ¤È¤Î³Î¼¹¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢Ùæ¤á¤ÆÙæ¤á¤Æ¡Ù¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø°ì¿ÍÊë¤é¤·¤·¤Æ¤Æ¡¢µ¯¤¤¿¤é¡¢Êì¿Æ¤¬ËÍ¤Î¾å¤ËÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊñÃú»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¾×·â¤Î¹ðÇò¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î¾å¤Ç¡¢ÎÞ¤ò¤Ü¤¿¤Ü¤¿¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤éÊñÃú¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤ò¸«¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¸¤µ¤ó¤Ï¡Ø²¶¡¢»¦¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤ò¤Ä¤¤¤ÆÊì¿Æ¤ò¿¶¤ê¤Û¤É¤¡¢¡Ø²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤È¥¥ì¤¿¤½¤¦¡£
¡¡Êì¿Æ¤Ï¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¤¢¤ó¤¿¤ò»¦¤·¤Æ»ä¤â»à¤Ì¡ª¡Ù¤Ê¤É¤È¶«¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥æ¡¼¥¸¤µ¤ó¤Ï¤ä¤à¤Ë¤ä¤Þ¤ì¤º¡¢Êì¿Æ¤ò±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç·Ù»¡¤ò¸Æ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¥æ¡¼¥¸¤Ï¡¢2014Ç¯¡¢7ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£¤¤¤Þ¤ä4»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Î¥é¥¸¥ª¡ØONE MORNING¡Ù¡ÊTOKYO FM¡Ë¤ÎMC¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢NHK¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¡Ø¥Î¥ë¥Î¥ë¥ß¥·¥ë¡ª¡Ù¡¢365ÆüÊüÁ÷¤¬¤¢¤ëÄÌÈÎÈÖÁÈ¡Ø¥Ç¥£¥Î¥¹THE¥¹¥È¥¢¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì ¡ÈÇä¤ì¤Ã»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¡É ¤Î1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥æ¡¼¥¸¤µ¤ó¤¬10Âå¤Îº¢¡¢ÅÚÌÚ¡¢²òÂÎ¡¢ÅÉÁõ¤Ê¤É·úÀß¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Âç¼ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¼ÒÄ¹¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó1Åï¤ò¤Þ¤ë¤Þ¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¡Ø³¹Ï¿ch¡Ù¤Ç¡¢¡ØËÍ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¤º¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢´°Á´¤ËËÜ¿Í¤ÎÌÜÏÀ¸«¤É¤ª¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¼«Ê¬¤¬¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ÎÅö»þ¤Î¿´¶¤¬ÄË¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ë¤È¤·¡¢¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢ËÍ¤âÊì¤â¡×¤È¡¢¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¥æ¡¼¥¸¡£¡¡¤Õ¤À¤ó¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»ÒÈÑÇº¤Ê¥Ñ¥Ñ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤Ì ¡È°Å¹õ»þÂå¡É ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£