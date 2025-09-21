

わずか１年のメジャー生活でも多くのことを学んだという小宮山悟 photo by Getty Images





MLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道

連載09：小宮山悟

届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。

MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第９回は、小宮山悟を紹介する。

【メジャーというよりボビー限定】

「アメリカへの憧れというより、ドジャースへの憧れがありました」

そう話すのは、現在、早稲田大学野球部の小宮山悟監督だ。

そもそものアメリカとの接点は、早大在学中、卒業生でロサンゼルス・ドジャースの球団会長補佐まで務めたアイク生原氏がピーター・オマリー会長とともに来日、母校でアメリカ野球の魅力を語ってくれたことだった。

「ドジャースという球団の哲学に憧れましたね。勝つことだけでなく、黒人初のメジャーリーガー、ジャッキー・ロビンソンと契約を交わしたこと、ブルックリンから先陣を切って西海岸に移転したこと。優勝を狙うのは当然のこととして、常に野球界をリードしていくという哲学がすばらしいと思いました」

早大卒業後はロッテ・オリオンズ（92年より千葉ロッテマリーンズ）に入団。６年目を迎える1995年、監督としてやってきたのがドジャースOBのボビー・バレンタインだった。

「ボビーからは、大きな刺激を受けました。1990年代中盤からは、野茂（英雄）をはじめとして、日本球界からメジャーに移籍する選手も出てきた時期でしたし、私もボビーともう一度、一緒に野球をやってみたいと思っていました」

バレンタインは千葉ロッテを１年だけで去ったが、1998年からニューヨーク・メッツの監督に収まっていた。そして2001年のオフに、小宮山はアメリカ行きを真剣に模索する。

「メジャーというよりも、ボビー限定。ほかの球団のメジャー契約より、メッツのマイナー契約でいいと代理人であるトニー・アタナシオ（注・イチローの代理人でもあった）に話したら、『そんなの聞いたことない』と呆れられました。いまなら、そりゃそうだろうと思いますよ(笑)」

念願かなって2002年にメッツへと移籍。年俸は50万ドル（現在レートで約7400万円）と伝えられた。スプリングトレーニングを経てシーズンインしたが、本人が希望する先発で起用されることはなく、ブルペンに控えることが多かった。

「ブルペンは難しかったですね。自分はずっと先発でやってきていたので、たった5分ですぐに肩を作れと言われても、なかなか仕上げられませんよ。ボビーが求めていたような投球ができなかった。その後、マイナーに行ってから、トリプルAでは先発するとバンバン抑えられたんですよ。自分としては先発としてトータルで見てほしいという思いがありました。シーズン途中で他球団からトレードの打診もあったんですが、それも断ってしまって」

終わってみれば、１年目の成績は25試合に登板し、０勝３敗、防御率は5.61の成績となってしまった。

【１年のメジャー歴で学んだもの】

メッツの陣容としては、捕手のマイク・ピアッツァが全盛期を迎え、先発ではアル・ライター、スティーブ・トラクセルらのベテランが２ケタ勝利をマークしたが、チームは75勝86敗でナショナルリーグの東地区最下位に終わった。シーズン終了後にバレンタインは監督を更迭され、小宮山は後ろ盾を失った形となった。

小宮山の契約は、２年目は球団オプションになっていたが、メッツは契約を更新することはなかった。それでも引き続き、先発として契約してくれるアメリカの球団を探したものの、移籍先は見つからなかった。結果として、2003年は日米どのチームとも契約を交わすことなく、解説者を務めるなど、浪人という形で過ごした。古巣の千葉ロッテに復帰したのは翌年の2004年のことである。

わずか１年だったが、小宮山はアメリカで多くのことを見聞した。

「アメリカでの時間は非常に勉強になりました。どういう発想でチームを作っていくのか、その現場に身を置いたわけですから。たとえば、契約が持つ意味は大きい。シーズンが開幕したら、年俸の高い順番に先発ローテーションが組まれるし、ブルペンもそうです。そう考えると、『マイナー契約でもいいからメッツで』と言っていた自分がナイーブだったこともわかりました。そういうことなら、シーズン途中で移籍しておくべきだったかもしれない(笑)」

マウンド上でも、監督としても冷静沈着な小宮山にとって、ボビー・バレンタインと一緒に野球をすることは、特別なことだった。その情熱に理屈はなく、お金や契約内容さえ度外視していたのが興味深い。

メジャーリーグ、それはやはり夢の舞台だったのだ。

【Profile】こみやま・さとる／1965年９月15日生まれ、千葉県出身。芝浦工業大学柏高（千葉）−早稲田大。1989年NPBドラフト１位（ロッテ）。2001年12月にニューヨーク・メッツと契約。2003年12月に千葉ロッテと契約して日本球界に復帰。2019年からは母校・早稲田大学野球部の監督を務める。

●NPB所属歴（18年）：ロッテ（1990〜99／千葉ロッテ92〜）―横浜（2000〜01）―千葉ロッテ（2004〜09）

●NPB通算成績：117勝141敗４セーブ7ホールド14ホールドポイント（455試合）／防御率3.71／投球回2293.0／奪三振1533

●MLB所属歴（１年）：ニューヨーク・メッツ（ナショナル・リーグ／2002）

●MLB通算成績：０勝３敗（25試合）／防御率5.61／投球回43.1／奪三振33