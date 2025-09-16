スヌーピー＆オラフがタータンチェックでおめかし！アフタヌーンティー秋冬コラボがかわいすぎる
秋の訪れとともに、「Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)」から、タータンチェック柄をまとったスヌーピー＆オラフのオリジナルグッズが届いた！2025年9月17日(水)より、PEANUTSの限定コラボコレクションがアフタヌーンティー・リビング店舗、公式オンラインストアにて発売される。
【写真】新作コラボグッズはこちら
■本格タータンをまとったスヌーピー＆オラフが主役
“Warmer Winter PEANUTS”をテーマに展開される今回のコレクション。紅茶からインスピレーションを受けて作られたアフタヌーンティーオリジナルのタータンチェックは、スコットランドの政府行政機関「The Scottish Register of Tartans」で認定された本格派。そんな本格タータンを身にまとったスヌーピー＆オラフが、秋冬の暮らしに温もりを届けてくれる。
■もふもふに癒やされる。ぬいぐるみコレクション
おめかししたスヌーピーとオラフの「ぬいぐるみ」(各5500円)は、ふわふわの手触りに思わず頬ずりしたくなるかわいさ。高さ約32センチの存在感で、お座りポーズもできるから、ベッドサイドや棚に飾りやすい。「ぬいぐるみ(ウッドストック)」(2200円)も、ミニサイズながら、しっかりあったかそうなお洋服を着込んでいて、3体そろえて飾れば、お部屋が一気に秋冬モードに変身！
■おうち時間をぬくぬく快適に！あったかアイテム
寒い季節に重宝するファブリックアイテムも充実のラインナップ。「蓄熱式湯たんぽ」(5060円)は、約15分の充電で気軽に使えるのがうれしい。「ブランケット」(4620円)は、表裏でデザインが異なり、気分やインテリアに合わせて使い分けOK。四方のポンポンモチーフもキュートで、オフィスでも活躍しそうなサイズ感も◎。
「ルームシューズ」(3520円)と「ルームソックス」(1980円)で足元もぽかぽかに。左右で異なるスヌーピーたちの刺しゅうが施されているのも、細部までこだわりを感じさせる。
■シーズンムードを盛り上げるファッションアイテム
「裏毛刺繍プルオーバー」(各6930円)は、胸元のスヌーピー＆オラフがもこもこ立体的でとってもキュート！バックスタイルにはウッドストックがさりげなく並んでいて、後ろ姿まで抜かりなし。フワフワモコモコの肌ざわりが人気のユビデルシリーズから登場した「グローブ」(2970円)は、グローブを外さずにスマホ操作ができる優れモノ。
■通勤・通学のお供に！デイリーユースの小物たち
「台形ポーチ」(各2860円)は、あったかアイテムをまとったスヌーピー＆オラフのワッペンがポイントに。しっかりとマチが付いているので、コスメはもちろん、ガジェット類や文房具などさまざまな小物の持ち運びに重宝する。
「エコハンドウォーマー」(オラフ：3410円/総柄：3960円)は、充電して繰り返し使えるエコなアイテム。1回の充電で約3〜5時間使用可能で、ストラップ付きなので手からの落下も防げて安心。「リール付きパスケース」(各2970円)は、モコモコとしたサガラ刺しゅうで表現されたスヌーピー＆オラフが秋冬らしい。「BOOK型スマートフォンケース」(3960円)はiPhone8/7/SE3/SE2に対応。
そのほか、「ペンケース」(2640円)や「カードケース」(2970円)など、実用的な小物も充実のラインナップとなっている。
■ティータイムを彩るテーブルウェア
「マグカップ」(各1980円)は、モコモコのお洋服を着たスヌーピー、オラフが主役に。カップをくるくる回すと、反対側にはウッドストックも描かれていて、角度によって違った表情が楽しめる。「キャニスター」(1100円)は、紅茶やお菓子のストックに便利なうえ、キッチンに置くだけで秋らしい雰囲気を演出。日光を遮り密封してくれるから、コーヒー豆の保存にもぴったり。
■チュニックエプロンで家事タイムをおしゃれに
「チュニックエプロン」(4950円)は、ポケット部分にスヌーピーやオラフのワッペンをあしらい、かわいらしいアクセントを効かせた1枚。チェック柄の切り替えデザインが印象的で、ファッション感覚でも楽しめそう。
アフタヌーンティーオリジナルのタータンチェックとPEANUTSキャラクターが融合した、この秋だけの特別なコレクション。人気アイテムは売り切れ必至なので早めにチェックして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
