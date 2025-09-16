ATEEZ、JAPAN 2nd FULL ALBUM『Ashes to Light』タイトル曲「Ash」MVティザー第2弾公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ATEEZの9月17日に発売されるJAPAN 2nd FULL ALBUM『Ashes to Light』に収録される、アルバムタイトル曲「Ash」のMVティザー第2弾が公開された。

■「Ash」MV本編は9月17日00:00に公開！

公開されたMVティザー第2弾映像では、どこか切なげな表情を浮かべたメンバーたちの姿が盛り込まれたシーンが次々と切り替わり、徐々に楽曲が盛り上がりを見せる中、ラストは幻想的な「Ash」の世界観を表現した灰色の空間の中でメンバーそれぞれの個性が眩い光を織りなす魅惑的なパフォーマンスを一部視聴することができる。ATEEZのこれまでにない新たなコンセプトと希望が込められたMV本編公開に向けてさらに期待が高まる映像となっている。なお、MV本編は9月17日00:00に公開される。

『Ashes to Light』は、初回盤、通常盤、初回フラッシュプライス盤にあわせてファンクラブ限定のATINY盤、そしてUNIVERSAL MUSIC STOREでのみ各メンバーのソロ盤（計8形態）が発売される。

各形態のCD収録内容は同一で、今までリリースされたシングルの表題曲「NOT OKAY」や「Birthday」はもちろん、それぞれの作品に収録されている「Days」、「Forevermore」の4曲に加えて、今回のアルバムのために新録された「Ash」「12 Midnight」「Tippy Toes」「FACE」「Crescendo」の新曲5曲を含む計9曲が収録される。

また、初回限定盤とATINY盤に付属するDVDには、今までにリリースされた「NOT OKAY」「Birthday」のそれぞれのMV本編に加えて、今作の表題曲「Ash」のMV本編とMV撮影時のメイキング、そしてアルバムのアートワーク撮影時におけるメイキング（総尺45分以上）の模様が納められる。

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

ALBUM『Ashes to Light』

