子どもの監督責任を、どう考えてる？謝罪だけですまそうとする先輩に、モヤッ【ママリ】
弁償すると言わない先輩
知り合いの子供が全身鏡を壊しました。弁償の必要性について相談しています。
知り合いの子供に全身鏡をバリバリに割られてしまいました。
ママさんに質問ですが、知り合いの子供に物を壊された時の対応はどうしますか😭
学生の頃の部活の集まりが私の家で行わられることになり、
先輩の子供も一緒に来ることに。
子供合わせると8人ぐらいの集まりになりました。
その中で先輩とは学生の時にお世話になったぐらいの関係です。
リビングに全身鏡は危ないとおもい玄関に置いていましたが、目を離した隙に先輩の子が倒してしまいました。
幸い子供は無傷でしたが、鏡はバリバリに…🥲
お気に入りで三万ほどした鏡で私にとっては高級でこの先長く使っていきたいものでした。
ただ先輩はごめん！と一言いうだけで弁償という言葉を出すことなくモヤモヤ…
先輩という立場でほぼ仲良くもなかったので私も子供に怪我がなくて良かったです！というだけで終わりました🥲
ラインでも鏡の件は触れられることなく…
もし私だったら自分の子供が相手のものを壊してしまったら
謝りと同時に弁償はどうしたらいいか、同じものを購入するか、新しいものを買う時に代わりに買わせてもらうかなどお詫びしますが、私の感覚が違うのでしょうか🥲
ママ友同士、子供が壊したものは弁償はないのか気になります🥹
皆さんはどのような対応しますか？🥹
出典：
qa.mamari.jp
故意ではなくても他人の物を壊してしまったら「弁償」という言葉が頭に浮かぶもの。しかし、投稿者さんの家に訪れた先輩は謝るだけで「弁償する」とは言わなかったそう。
もし自分だったら弁償はどうするか相手に聞いたり、代わりの物を買うなどお詫びをするはずだという投稿者さん。当の先輩はこんな提案すらなく、もしかして自分の感覚が違うのかと思うほど投稿者さんは困惑しています。
子どもが壊した物の弁償にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。
その中に「弁償するのが普通の感覚だ」というコメントがありました。
いや、主様が普通の感覚だと思います。
私も買い直しさせてもらうか、同等の額を包んで謝罪するかなと思います。
残念だけどその先輩とはもう付き合いません😌
なおかつそのメンバーはもう二度と家に上がらせません😌
大人になって付き合う相手は選べるので、価値観が近くて常識がある人と付き合うほうがストレスないと思います🥰
出典：
qa.mamari.jp
投稿者さんの感覚は間違っておらず、こういう場合は弁償するのが普通だという意見がありました。常識のある人なら、投稿者さんが「弁償して」と言う前に弁償はどうすればいいか聞いてくれるでしょう。この人の言うように、自分の価値観と合う人との付き合いを大事にして、この先輩とはこれを限りに付き合いをやめても問題ないでしょうね。
この他に「先輩以外の別の人に相談してみたら」というコメントがありました。
私も、子供のしたことでも弁償するのが当たり前だと思いますよ💦
集まった中にその先輩以外の大人はいらっしゃったんでしょうか？
実はこういうことがあって～と説明しつつ、「すごく大切にしてたものだからショックで弁償お願いしたいけど言い出しても大丈夫かな？」と相談に乗ってもらって味方に付けつつ（笑）、ご本人に弁償してもらっていいと思いますよ。
出典：
qa.mamari.jp
その場にいた別の人に相談をしてみたらという意見がありました。相手が先輩という立場で言いにくいなら、誰かに仲介してもらうのも一つの手ですね。この先輩も人づてに投稿者さんの事情を聞けば、大事な物を壊してしまったと気付いて、弁償すると言ってくれるかもしれません。
壊した物への責任はきちんと取るべき
他人の物を壊してしまったのに、「弁償します」という言葉が出ない先輩の対応は非常識だと感じる人が多いようです。「弁償してほしい」と自分から切り出すのは気が引けるかもしれませんが、そのままにしてしまうと後悔が残ってしまうかもしれません。
周りの協力を得るなどして、投稿者さんが納得できる形で対応してもらえると安心ですね。
記事作成: akino
（配信元: ママリ）