YouTubeチャンネルで人気の占拠シリーズ考察系YouTuber・トケルさんが、「【放送局占拠】第８話ドラマ考察 般若が撃たれる！三宅は和泉・傀儡子側！ネタバレ感想 最終回結末予想 伏線回収」と題した動画を公開。今回は、日本テレビ系で話題のドラマ『放送局選挙』第8話を基に、最終回へ向けた複雑な人間関係や伏線の数々を、鋭く深掘りした。



動画冒頭でトケルさんは「情報分析官・三宅すずが連絡をしていたのは、泉だと思います」と断言。その根拠として「泉は三宅からずっと連絡を受けていた、と取れる発言をしていた」ことや、三宅の怪しい表情の意味を分析。「泉からもうすぐそっちへ行くと連絡を受けて、三宅は泉を心配していたのでは」と推察するも、「三宅が怪しい側の人間で、泉とは個人的にも繋がっている可能性がある」と警戒感ものぞかせた。



さらに注目された次回予告の銃撃シーンについては「銃を構えているのはヤシロで確定」「撃たれるのは口封じのためヤシロ自身か、もしくはヤシロが伊吹を撃つ演技をして、伊吹を逃がす作戦かもしれない」と多角的に分析。警察組織内の複数勢力に言及し、「警備部が闇の組織と繋がっていて、必要悪として行動している。その正義感から八代も動いている可能性があり、伊吹も警察内の闇組織側だと思います」と語り、物語の核心に迫る推理を展開した。



また、ドラマ全体を貫く大きな闇について「大病院選挙のP2計画、新空港選挙のMプロジェクトが一貫して繋がっている」とし、「泉は前作で罪を犯しても野放しにされ、今も警察内に居続けている。これは闇の力によるもので、選挙シリーズ完結時には“ラスボス”として確実に敵側になる」と独自の仮説を語った。



視聴者参加型アンケートやコメント紹介も交え、「現実ではありえない展開が多いドラマ」としつつも、「今作のラスボスは絶対にイズミ」「来週は誰が撃たれるのか見逃せません」と視聴者への問いかけ＆煽りでまとめた。動画の締めくくりでは「今後もライブ配信や過去作考察も展開しますので、ぜひチャンネル登録とコメントを」と呼びかけ、考察ファンの熱気と一体感を感じさせる内容となった。