「BEB5沖縄瀬良垣 by 星野リゾート」で芋と一緒にサウナ体験!?沖縄ならではの旬体験「ととの芋」を9月から初開催
「よんな〜 ちゅライフ」をコンセプトとする「BEB(ベブ)5沖縄瀬良垣 by 星野リゾート」では、2025年9月1日(月)〜11月30日(日)の期間、紅芋と一緒にサウナ体験ができる、ベストなコンディションで楽しむ沖縄だけの旬体験「ととの芋」を初開催する。
【写真】お芋専用のサウナが登場
バレルサウナでととのう体験をしながら、秋に収穫時期を迎える紅芋を専用サウナで焼き芋に“ととのえ”るこの企画。自分も紅芋もベストコンディションにととのったあとは、焼きたての紅芋と黒糖ミルクを、サウナ後にぴったりな栄養素が多く含まれた究極のサ飯セットとしてその場で楽しむ。ただ紅芋を味わうだけではない、BEB5沖縄瀬良垣ならではの旬体験だ。
■背景
沖縄県外にそのまま持ち出すことができない紅芋を、沖縄だからこその方法でおいしく食べられないかと考え、誕生した本企画。紅芋はビタミンやミネラルなどの栄養素を多く含んでおり(※1)、サウナで失った栄養素を補うことができる。そんなサ飯にぴったりな紅芋を、屋外のバレルサウナと一緒に楽しもう。
※1：参考：沖縄食材情報 くわっちーおきなわ
■「ととの芋」特徴
■1.沖縄だけの秋の味覚、“焼き紅芋”をととのえる
紅芋専用のサウナに紅芋をセットし、じっくり温めたあとに仕上げのロウリュを行うと、ホクホクでおいしい焼き紅芋が完成する。おいしい焼き紅芋の焼き方を解説した「ととの芋の指南書」も用意。バレルサウナで体を温めることで、ベストコンディションで焼き紅芋を堪能できる。
【サウナ情報】
サウナの種類：バレルサウナ
サウナの室温：最大100度まで調整可能
水風呂の水温：16度〜18度
そのほかの設備：バスタオル、インフィニティチェア
■2.沖縄を味わう、究極のサ飯セット
紅芋に加えて、黒糖ミルクを組み合わせた「ととの芋セット」も販売。牛乳にはカルシウムやたんぱく質などの栄養素が多く含まれており(※2)、また、芋類の甘さを引き立てる効果もあるため、一緒に食べることで焼き紅芋をさらにおいしく味わうことができる。栄養と味の両面で相性のよい究極のサ飯セットだ。
※2：idetox サウナのある暮らし
■「ととの芋」概要
提供期間：2025年9月1日(月)〜11月30日(日)
販売時間：15時〜20時
予約：当日予約制 ※1時間ごとの交代制
料金：1組1500円〜
※紅芋、黒糖ミルクのセットはプラス700円
※サウナのみの利用は無料
場所：バレルサウナエリア
■もっと紅芋を楽しみたい人へ、季節のおすすめ
紅芋やあかね芋をたっぷり使用したカフェメニューが期間限定で登場。秋を感じるカラフルな見た目や体験型のスイーツなど、思わず写真や動画を撮りたくなること間違いなし。バリエーション豊かな4種類のメニューがあり、そのときの気分に合わせて選べる。
提供期間：2025年9月1日(月)〜11月30日(日)
メニュー：
・盛れる！2色のうむモンブラン
・スイーツうむピッツァ
・2色のうむジェラート
・うむラテ
※うむ：沖縄の方言で「いも」
■「BEB5沖縄瀬良垣 by 星野リゾート」について
沖縄本島屈指のビーチリゾートである恩納村(おんなそん)に位置する、よんな〜(※)な沖縄ステイを提供するホテル。24時間利用可能な「TAMARIBA(タマリバ)」や、すべての部屋がコンドミニアムタイプの客室で、ゆっくり、のんびり、素敵な時間を過ごせる。
※よんな〜：沖縄の方言で「ゆったり、のんびり」
所在地：沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1860-4
電話：050-3134-8098(星野リゾート予約センター)
客室数：105室／チェックイン15時、チェックアウト11時
料金：1泊9000円〜(2人1室利用時1人あたり、食事別)
アクセス：那覇空港から車で約60分(沖縄動車道屋嘉ICから車で約10分)／空港送迎リムジンバス(有料)で約70分
■BEB(ベブ)とは
コンセプトは「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」。いつもの顔ぶれで、飲み会よりも素敵に。旅よりも気軽に。遊び心あふれる客室とラウンジに、24時間営業のカフェ。飲食物の持ち込み推奨で、朝食とチェックアウトは遅れてもOK。その日の気分で楽しむ「おでかけ」に寄り添う。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】お芋専用のサウナが登場
バレルサウナでととのう体験をしながら、秋に収穫時期を迎える紅芋を専用サウナで焼き芋に“ととのえ”るこの企画。自分も紅芋もベストコンディションにととのったあとは、焼きたての紅芋と黒糖ミルクを、サウナ後にぴったりな栄養素が多く含まれた究極のサ飯セットとしてその場で楽しむ。ただ紅芋を味わうだけではない、BEB5沖縄瀬良垣ならではの旬体験だ。
■背景
沖縄県外にそのまま持ち出すことができない紅芋を、沖縄だからこその方法でおいしく食べられないかと考え、誕生した本企画。紅芋はビタミンやミネラルなどの栄養素を多く含んでおり(※1)、サウナで失った栄養素を補うことができる。そんなサ飯にぴったりな紅芋を、屋外のバレルサウナと一緒に楽しもう。
※1：参考：沖縄食材情報 くわっちーおきなわ
■「ととの芋」特徴
■1.沖縄だけの秋の味覚、“焼き紅芋”をととのえる
紅芋専用のサウナに紅芋をセットし、じっくり温めたあとに仕上げのロウリュを行うと、ホクホクでおいしい焼き紅芋が完成する。おいしい焼き紅芋の焼き方を解説した「ととの芋の指南書」も用意。バレルサウナで体を温めることで、ベストコンディションで焼き紅芋を堪能できる。
【サウナ情報】
サウナの種類：バレルサウナ
サウナの室温：最大100度まで調整可能
水風呂の水温：16度〜18度
そのほかの設備：バスタオル、インフィニティチェア
■2.沖縄を味わう、究極のサ飯セット
紅芋に加えて、黒糖ミルクを組み合わせた「ととの芋セット」も販売。牛乳にはカルシウムやたんぱく質などの栄養素が多く含まれており(※2)、また、芋類の甘さを引き立てる効果もあるため、一緒に食べることで焼き紅芋をさらにおいしく味わうことができる。栄養と味の両面で相性のよい究極のサ飯セットだ。
※2：idetox サウナのある暮らし
■「ととの芋」概要
提供期間：2025年9月1日(月)〜11月30日(日)
販売時間：15時〜20時
予約：当日予約制 ※1時間ごとの交代制
料金：1組1500円〜
※紅芋、黒糖ミルクのセットはプラス700円
※サウナのみの利用は無料
場所：バレルサウナエリア
■もっと紅芋を楽しみたい人へ、季節のおすすめ
紅芋やあかね芋をたっぷり使用したカフェメニューが期間限定で登場。秋を感じるカラフルな見た目や体験型のスイーツなど、思わず写真や動画を撮りたくなること間違いなし。バリエーション豊かな4種類のメニューがあり、そのときの気分に合わせて選べる。
提供期間：2025年9月1日(月)〜11月30日(日)
メニュー：
・盛れる！2色のうむモンブラン
・スイーツうむピッツァ
・2色のうむジェラート
・うむラテ
※うむ：沖縄の方言で「いも」
■「BEB5沖縄瀬良垣 by 星野リゾート」について
沖縄本島屈指のビーチリゾートである恩納村(おんなそん)に位置する、よんな〜(※)な沖縄ステイを提供するホテル。24時間利用可能な「TAMARIBA(タマリバ)」や、すべての部屋がコンドミニアムタイプの客室で、ゆっくり、のんびり、素敵な時間を過ごせる。
※よんな〜：沖縄の方言で「ゆったり、のんびり」
所在地：沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1860-4
電話：050-3134-8098(星野リゾート予約センター)
客室数：105室／チェックイン15時、チェックアウト11時
料金：1泊9000円〜(2人1室利用時1人あたり、食事別)
アクセス：那覇空港から車で約60分(沖縄動車道屋嘉ICから車で約10分)／空港送迎リムジンバス(有料)で約70分
■BEB(ベブ)とは
コンセプトは「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」。いつもの顔ぶれで、飲み会よりも素敵に。旅よりも気軽に。遊び心あふれる客室とラウンジに、24時間営業のカフェ。飲食物の持ち込み推奨で、朝食とチェックアウトは遅れてもOK。その日の気分で楽しむ「おでかけ」に寄り添う。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。