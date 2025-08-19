この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【スマホの回線速度比較】楽天モバイル、au、docomo、ソフトバンクの４回線の速度を新宿駅で比較してみた結果…」で、ポイ活YouTuberの鬼丸征也さんが楽天モバイルの最新キャンペーン情報と、その実力のリアルな速度検証結果について語った。



鬼丸さんはまず「本日は9月の3日の10時から9月の26日の9時59分まで行われます秋の楽天モバイル最強感謝祭というキャンペーンについて見ていきたい」と切り出し、今月実施される多彩な楽天モバイルユーザー向けお得キャンペーンを紹介。その上で「実際、楽天モバイルつながりますか？」と、視聴者へ回線のリアルな使用感の共有を呼びかけた。



楽天モバイルは以前から『回線の弱さ』が話題となっているが、宮崎県在住の鬼丸さんは「僕から言わせると楽天モバイルの使用感は全く問題ない」とコメント。しかし「これは地域によってばらつきが出てくるので、宮崎県以外にお住まいの方々の使用感も知りたい」と全国のユーザー体験に強い興味を示した。都会に住む応援団にも協力を依頼し、新宿駅で楽天モバイル・ポボ2.0・イルモ・Yモバイルの4キャリアを比較する『ガチ速度検証』を実施。鬼丸さんは「楽天モバイルがやっぱりちょっと低いですね」「4.86はちょっと心もとないかもしれない」と率直に明かした。



さらに、「でも一応使えるっちゃ使えるといったような値となってますね」と言及し、アップロード速度や遅延（レイテンシ）についても具体的なデータを用いて解説。「楽天モバイルの32であれば動画視聴やパズルゲームなら遅延はそんなに感じない」とした一方で「本格的なオンラインゲームにはやや厳しい場面も」と実際の使用感も細かく説明している。



新宿駅以外にも山手線主要10駅での速度計測を続けており、「そのまとめ動画も作っている最中なので、気になる方はそちらもチェックしてください」と今後の発信予告も添えた。



ここから話題は「秋の楽天モバイル最強感謝祭」について。特典内容は、楽天市場の最大66,000円オフクーポンや、楽天トラベル旅行予約が毎日最大20％オフ、スタンプカードで最大14,013ポイントが当たる施策など盛りだくさん。鬼丸さんは「今楽天モバイル始めれば2万ポイントももらえるよということで、もう今すぐ楽天モバイル始めた方がいいですよ」と強く訴えた。



動画の締めくくりでは「得点ゲットすれば約20ヶ月ぐらいはもうタダで使えちゃうよと、それ考えると本当お得なキャンペーン」と太鼓判。最後に「逃したくない方はしっかり準備を」と視聴者にアドバイスし「今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました」と動画を締めた。