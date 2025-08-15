ルイ・ヴィトンのウォレット新作が話題！日本風デザインに注目

ルイ・ヴィトンから、2025秋冬メンズ・コレクションの新作ウォレットが登場！鮮やかなカラーのモノグラム・キャンバスに、日本の伝統を感じさせるモチーフをプラス。定番のアイテムたちに、新たな表情をもたらすデザインが魅力です。毎日持ち歩くからこそ、お財布にも遊び心と品格を。スタイルにこだわる大人女子もチェックしておきたい、注目の4アイテムをご紹介します♪

定番長財布に和テイストの新風を

ルイ・ヴィトンのアイコン的存在「ポルトフォイユ・ブラザ」は、W10×H19×D2cmのスリムな長財布。

外側はカラフルなモノグラム・キャンバス、内側には複数のカードスロット、ファスナー付きコインケースも備えた実用派。

123,200円（税込）で、上質さと遊び心が絶妙にミックスされたデザインは、ギフトにもぴったりです。

自信が持てる一枚を。LILY BROWN Lingerieの新作ブラが話題！

小ぶりなスレンダー財布もカラフルに

ポケットにすっきり収まる「ポルトフォイユ・スレンダー」は、W11×H8.5×D2cmのスマートなサイズ感が魅力。

8つのカードスロットに加え、紙幣やレシートの収納も可能。

カラーで個性を出したい方におすすめの86,900円（税込）のアイテムです。メンズアイテムながら、ミニ財布派の女性にも◎

パスケースやカードケースも登場

カードケース「オーガナイザー・ドゥ ポッシュ」（W7.5×H11.1×D1cm）は、71,500円（税込）。

内装にはカード3枚と5つのポケット、外側にはフラットポケット付き。

さらに、パスポートカバー「クーヴェルテュール・パスポール」はW10×H14×D2.5cm、67,100円（税込）で登場。

旅行や出張時に嬉しい4つのカードスロット付きで、実用性も抜群です。

気品と遊び心を持ち歩いて♡

ルイ・ヴィトンの新作ウォレット＆レザーグッズは、日本の美意識を感じさせるユニークなデザインで、毎日のお財布時間を華やかにアップデートしてくれそう♡

秋冬のスタイルに彩りを添えるアイテムとして、自分用にも贈り物にも最適です。今しか手に入らないこのコレクション、ぜひチェックしてみてくださいね。