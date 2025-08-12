セサミストリートマーケットに新登場♡懐かしの絵本風アイテム

セサミストリートの世界に、ちょっぴりノスタルジックな風が吹き込みます♡「セサミストリートマーケット」から、「VINTAGE BOOK STYLE」をテーマにした新作コレクションが登場！1970年代の絵本アートからインスピレーションを受けた雑貨＆ステーショナリーは、どこか懐かしく心が和むデザインばかり。全国の直営店とオンラインで2025年8月7日より発売スタートです♪

レトロ感たっぷりの雑貨アイテム

まず注目したいのは、全4種の「VINTAGEトート」（各3,850円）。

イエロー（クッキーモンスター）、ブルー（グローバー）、オレンジ（アーニー＆バート）、ピンク（ベティー・ルー）と、キャラクターの個性を表現したカラー展開が魅力です。

くたっとした質感のウォッシュ加工×グランジプリントが味わい深く、A4ノートPCや500mlボトルも収納できる実用性も◎。

続いて「VINTAGEポーチ」（各2,750円）は、絵本から飛び出したようなキャラクターたちが印象的。

こちらもトートと同様に4種展開で、ペンケースやメイクポーチ、小物入れにもぴったりなサイズ感。愛着がわく素材感とやわらかなプリントで、使うたびほっこりした気分に包まれます。

紙モノ好きさん必見なのが、どこか懐かしい空気感のステーショナリーアイテム。「VINTAGEノート」（各935円）はホワイト（アーニー＆バート）、ブルー（グローバー）の2種。

B6サイズのハードカバー＆背表紙付きでクラシカルな雰囲気が漂い、中面にもキャラクターがさりげなく登場。使うたびに心が和む、インテリアとしても映える一冊です。

「VINTAGEレターセット」（各770円）はイエロー（クッキーモンスター）、オレンジ（アーニー＆バート）の2種展開。

便箋・封筒ともに温かみのあるカラーリングで、お祝いのメッセージやちょっとした手紙にもぴったりです。

さらに「VINTAGEダイカット付箋」（各770円）も必見！ホワイト（アーニー＆バート）、ブルー（グローバー）の2種セットで、キャラクターの形を活かしたデザインが特徴。

3種の付箋が1セットになっており、デスクやノートがぐっと華やかになります♪

発売日は8月7日♡チェックをお忘れなく

今回の「VINTAGE BOOK STYLE」コレクションは、セサミストリートファンはもちろん、レトロ＆絵本テイスト好きな女性にとってもたまらないラインアップ♡

8月7日（木）より、池袋サンシャインシティ店・ららぽーと豊洲店・オフィシャルオンラインストアにて同時発売されます。

キャラクターの愛らしさと、昔懐かしい雰囲気を融合したこのシリーズ、日常にちょっとした癒やしとトキメキを運んでくれそうです。どうぞお見逃しなく♪