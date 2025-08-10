シャトレーゼ「8月の福箱」もボリューム満点！福箱2種のラインアップぜんぶ見せ。

菓子メーカーの「シャトレーゼ」では、2025年8月7日現在、オンラインショップ限定で「8月の福箱」を販売中です。

さまざまなスイーツがセットに

「8月の福箱」も、先月までと同様"お菓子セット"と"アイス・冷食セット"の2種類が登場。暑い日や知り合いが集まる日も多い8月にぴったりのラインアップになっています。

アイス・冷食セット

定番のアイスや冷食だけでなく、暑い夏にうれしい人気の「果実食感バー」や「かき氷バー」が入っています。

＜詰め合わせ内容＞

●果実食感バー 白桃（6本入）...1袋

●白州名水かき氷バー シャインマスカット（6本入）...1袋

●チョコバッキー バニラ（6本入）...1袋

●和菓子アイス たい焼き最中 バニラ しっぽまであん（4個入）...1袋

●そのまま焼くだけピザ 照りマヨチキン...1袋

●そのまま焼くだけピザ マルゲリータ...1袋

6種25個入りで3512円（送料込み）です。

お菓子セット

お菓子セットの福箱には、夏に食べたいジュレのほか、みつまめまたは梅くずきりが入っています。

＜詰め合わせ内容＞

●ミックスベリーブッセ...2個

●瀬戸内レモンブッセ...2個

●おひさま香るレモンケーキorおひさま香るオレンジケーキ（どちらか1種）...2個

●キューブアソートBOX ラングドシャサンド8枚入orバタークッキー7個入orフィナンシェ3個入（いずれか1種）...1箱

●マドレーヌオールドファッションバター...2個

●揚げ餅 塩 小袋...2袋

●フルーツのジュレ 巨峰orシャインマスカットor苺or白桃（4種類のうちいずれか2種／各種1個）...2個

●かりんとう饅頭...2個

●北海道産バターどらやき...2個

●白州名水 みつまめor梅くずきり（いずれか1個）...1個

●ふんわりムーン カスタード...2個

●梨恵夢 瀬戸内レモン...2個

12種入りで価格は3868円（送料込み）です。

購入特典として「なんばんショコラサンド」の「八女産抹茶」または「唐津産レモン」が1つ入ります。

注文受付期間は、いずれも25年8月31日まで。配達可能期間は9月5日までです。

ログインして商品を購入すると、カシポポイント3倍の特典が付きます。

「8月の福箱」は数量限定のため、なくなり次第終了します。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部