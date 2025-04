上海料理の老舗「状元樓」が手掛ける、フランス菓子と中華を融合させたスイーツ店がオープン（神奈川・元町・中華街）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、横浜中華街の老舗上海料理店がプロデュースする新業態のスイーツ店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

パティシエール状元樓(神奈川・元町・中華街)

外観 写真:お店から

2025年2月2日、元町・中華街駅2番出口より徒歩約3分のところにオープンした「パティシエール状元樓」は、1階にテイクアウト、2階にカフェを構える複合スイーツショップです。

「状元樓」と言えば「食べログ 中国料理 EAST 百名店」にも選出されたことのある、創業70年の老舗上海料理店。横浜中華街で開催される「美食節 横茺中華街フードフェスティバル」の“うまい焼売グランプリ”や“極み肉まんグランプリ”で2年連続金賞を受賞するなど、実力店として知られる存在です。

2階席 写真:お店から

店内は1920年代フランス租界時代の上海邸宅がコンセプト。現地から取り寄せた調度品が、レトロでノスタルジックな雰囲気を演出しています。非日常的な空間で過ごすひとときは、ちょっと特別なアフタヌーンティーにもぴったり。

こちらのカフェスペースでは、グランプリ受賞の「上海式角煮入り北島豚肉まん」や、オリジナルスイーツとドリンクのセットメニューがいただけます。

シルクモンブラン 写真:お店から

おすすめは、季節限定「シルクモンブランセット」ドリンク付き2,420円。パティシエールがオーダーごとに絞る、和栗のマロンクリームをたっぷりまとった贅沢なデザートです。シルクのように繊細な口溶けとサクサクのメレンゲやグラノーラの食感、マンゴーと金木犀のソースが織りなすハーモニーを楽しめる一品。1階のテイクアウトコーナーでは「シルクモンブランパフェ」900円もいただけます。

チーズケーキ月餅は食べ歩きにも◎ 写真:お店から

中国の伝統菓子「月餅」に、レアチーズケーキと自家製餡をサンドした「チーズケーキ月餅セット」ドリンク付き1,200円も人気です。フレーバーは小豆、黒胡麻(単品各600円)、木苺(単品650円)の3種類。華やかな意匠のクッキーと滑らかな口どけのレアチーズの組み合わせは、新しい横浜スイーツとして手土産にも喜ばれているそうです。

1階店内 写真:お店から

1階には、フィナンシェやクッキーなど贈答用焼き菓子が並びます。センスのいいパッケージは、親しい友人やお世話になっている人への贈り物にも最適。フランス菓子と中華が融合した横浜発の新しい洋菓子ブランド、ぜひチェックしてくださいね。

食べログレビュアーのコメント

『「上海飲茶アソート」\2,200

どちらのセットにも飲み物が付くので、ルイボスティーホワイトピーチを頼みました。

ポットに入ったお茶は、軽く3杯分くらいあり、とっても嬉しいです♡

まず、昨年グランプリを受賞したと言う「角煮まん」から頂きました。熱々で肉肉しくて、本当に美味しいです。切り干し大根と北海道バターが隠し味に使用されているとのこと。これ1個でかなりお腹が一杯になりました。

3種のしゅうまい(肉、紫胡麻もち、錦糸卵)も、どれも大変美味しかったですが、特に錦糸卵が気に入りました。

マンゴープリンは、中に色々と入っていて食感も楽しめました。

胡椒のかかったチーズクッキー、プレーン味のフィナンシェも良かったです♪

店内は、とってもオシャレ!

こちらのお店は、メイン通りから少し入った所にあり目立たないので、お客さんがあまりいませんでした。混んでいないのでゆっくりできますが、そのうち人気が出てしまうと行列店になってしまうかも〜

行くなら今でしょ!(笑)』(hirorin842さん)

「パティシエールアソート」1,980円 写真:お店から

『第一印象はとにかくインテリアがオシャレ。サーモンピンクの壁、センスの良い絵、ステンドグラスの照明。テーブルは丸と四角を交互に並ぶ。異国情緒な雰囲気だ。

程なくしてアフタヌーンティー的なお皿に乗ってスイーツが到着。注文したのはパティシエールアソート。飲茶アソートと悩んだが、ミニチーズケーキ月餅入りなのが決め手。

まずは我慢できず目的のチーズケーキ月餅。月餅的な模様のクッキーが可愛い。中のチーズケーキは程よい甘さの冷んやり美味しい。フィナンシェとクッキーは下のショップで売っていたもの? 美味しくて帰りに買いたくなる。

マンゴープリンは本格的、濃厚マンゴーの甘さと酸っぱさ、そして匂いがとてもマンゴーだ。最後は胡桃の飴炊きを食べながら和紅茶を嗜む。

本格派中華風スイーツ店は人生初。新鮮でいつもと違う雰囲気が味わえた。値段は1980円で、このクオリティを考えたら格安である』(maneosanさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆パティシエール状元樓住所 : 神奈川県横浜市中区山下町164TEL : 050-5595-6701

文:斎藤亜希

