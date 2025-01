『No No Girls』より誕生したHANA、プレデビュー曲「Drop」リリース日決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■HANAのプレデビュー曲「Drop」は、1月31日リリース

ガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANAのプレデビュー曲「Drop」が、1月31日にリリースされることが決定した。

HANAが誕生した『No No Girls THE FINAL』の様子が初公開された1月12日14時のBMSG Official YouTube Channelからの1回限りの配信では、最大同時接続者数が異例の56万人超えを記録。「#ノノガファイナル」がX(旧Twitter)トレンド1位を獲得し、「#MOMOKA」「#CHIKA」「#YURI」といったメンバーの名前も続々とトレンドインするなど、驚異的な盛り上がりを見せた。

同日に開設されたHANAの公式SNS総フォロワー数は、67万人(1月19日8時時点)をすでに超えている。

最終審査の模様は、1月17日に公開された『No No Girls』第15話でも放送され、すでに174万回再生(1月19日8時時点)を記録。YouTube急上昇ランクでも1位を記録しており、最終審査から1週間が経過した今も大きな注目を集めている。

デビューグループのHANAは、プロデューサーのちゃんみなとともに、1月19日に放送された日本テレビ系『シューイチ』のスタジオに生出演。韓国出身メンバーのJISOOは日本国内で芸能活動を行う準備期間中のため、一部のみ韓国からリモートで出演となったが、最終審査の課題曲でもありHANAのプレデビュー曲である「Drop」を6人でテレビ初披露した。

パフォーマンス後には、プレデビュー曲「Drop」が1月31日にリリースされることも発表された。

リリース情報

2025.01.31 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Drop」

『No No Girls』番組サイト

https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo