ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜ¤Î¡È¶¯¿´Â¡Ëö¤Ã»Ò¡É¤Ë¾Ð·â¡Ö½é¼ê¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¡Ä¡×¡¡ÀÐÀîÍ´´õ¤È¤ÎÍí¤ß¤ËÃíÌÜ
JVA¸ø¼°YouTube¤ÇÏÃÂê
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç52Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡£¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊNL¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡ÊJVA¡Ë¤Î¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºÇÇ¯¾¯¤Î20ºÐ¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¤¬¡¢Ä«¤Î»¶Êâ¤Ç¼ç¾¡¦ÀÐÀîÍ´´õ¤é¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÄ«¤Î»¶Êâ¤Î»þ´Ö¡£»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÄÍÃ£Àë¤«¤é¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¡×¤È¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¹ÃÈå¤Ï¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¤È¾®ÀîÃÒÂç¤ò»£±Æ³«»Ï¡£¡Öº£Æü¡¢Ä«²¿»þ¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤È¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Æ°¤¸¤º¼ç¾¤ÎÀÐÀî¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¾·â¤·¤¿¤½¤Î¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¡£¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈË«¤á¤ë¤È¡¢ÀÐÀî¤â¡Ö¸÷¤ËÌÜ¤¬¼å¤¯¤Æ¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£½ª»Ï¾Ð´é¤À¤Ã¤¿ÀÐÀî¤Ï¡Ö¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤ë´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¡Á¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¡£ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¾Ð¤¤¤òÍ¶¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤¤¤±¡ª¾Ð¡×¡Ö¶¯¿´Â¡¤¹¤®¤ëwwwww¥¥ã¥×¥Æ¥ó¹Ô¤Ã¤¿wwww¤¢¤ê¤¬¤¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½é¼ê¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤«¤Þ¤¹¹ÃÈå¥«¥á¥é¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¹ÃÈå¤¯¤óÀÐÀî¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÆæ¤ÎÀèÇÚÉ÷¿á¤«¤»¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤ÊËö¤Ã»Ò¶¯¿´Â¡¡×¡ÖÁ°¤«¤é¤½¤¦»×¤¦¤À¤±¤É¹ÃÈå¤¯¤óÀäÂÐÂçÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë