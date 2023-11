中国で10年間、寝たきりの母親の介護を続けてきたある男性の動画が多くの関心を集めている。男性は一人で母親を介護してきたことで、自分の体力や貯蓄が失われていく現状に疲れ果ててしまったようだ。そして男性は、母親に言ってはならない言葉を発してしまったという。中国のニュースメディア『網易』などが伝えている。

【この記事の動画を見る】

人口の高齢化が急速に進んでいる中国で、広西チワン族自治区在住の「小李歌很坚强」というアカウント名の男性(以下、李さん)が10月26日、中国版TikTok「抖音(Douyin)」に投稿した動画が注目を集めた。

李さんはこれまで10年間、下半身が麻痺した寝たきりの母親の介護を一人で、ほぼ付きっきりで行ってきたという。彼は普段から母親を介護する様子を抖音に投稿し、過去には「おむつ替えは大変だけど、幸いなことにまだ私には母がいる」と明かし、母親への愛情を見せていた。

しかし今回、注目を集めている動画は、李さんがベッドに横たわる母親に向かってひざまずき、涙を拭いながら何度も頭を床につけて懇願する姿が捉えられていた。動画のキャプションでは「母親がいなくなってくれればいいのに…。そう願う自分が悲しい」と吐露し、さらに「母が苦しまずに早く極楽浄土に行ってくれることを願っている」と綴っていた。

どうやら李さんは、土下座して頭を下げるたび母親に「早く逝って欲しい」と懇願していたようだ。また、「これから介護に対して可能な限り、簡易的に済ませるようにする」とも明かしている。

李さんは母親のオムツを一日に5、6回替え、身体を清潔に保つためお風呂に一日2回入浴させている。ほかにも食事を口まで運び、床ずれができないように3時間おきに背中をマッサージし、夜はオムツを替えるために一緒のベッドで眠るという。そのため李さんは10年間、一日の睡眠時間が4時間程度しかなかったそうだ。

李さんは、今回の投稿を「もう腰も痛くて心が折れそうだ。もう頑張れないよ。親孝行って言うのは簡単だけど、実際にはとても難しいことだ」と締めくくっている。

介護が始まった当初、李さんはまだ若かったこともあって体力的に、経済的にも余裕があり、母親の症状もいずれ改善すると信じていたという。しかし、今年10月に40歳を迎えた李さんは、貯蓄が底を突きそうになり、体力も随分衰えてきていると感じたようだ。

そんな状況に行き詰まってしまった李さんは、イライラして母親に心無い言葉を言ってしまうこともあった。10月19日に投稿した動画では、母親に「早く死んだ方がいい。もう迷惑をかけないでくれ(中略)10年以上も一人で面倒を見てきた僕を可哀想だと思わないのか?」とかなり強い口調で話す李さんの姿があった。

この動画には、「親孝行が第一でしょう」「そんなに酷いこと言わないで」と李さんを非難する声があがった。しかし、今回の土下座して懇願する李さんの姿には、多くの人から次のような声が寄せられた。

「この人の悲しみは、介護を経験した人でないと分からない。」

「私も彼に同情するわ。介護を経験したことのない人には、あなたの素晴らしさが分からないのよ。」

「私も10年以上自分で世話しているんだけど、この人は本当に大変だよ。お金が必要なのに全然稼げないし、これは介護を経験した人じゃないと分からないと思う。」

『中国在宅介護産業発展白書(2021-22)』が今年5月24日に発表したところによると、2021年末時点の統計データでは、国内の高齢者が介護施設で暮らす割合は1%未満だった。また、高齢者の主な介護者は95.6%が家族で、2.8%が家政婦や家事代行サービスに依頼しており、両者を合わせた98.4%が在宅介護を選択していることが明らかになった。そのため同国では高齢化が年々深刻化しているうえに、在宅介護をする介護者へのプレッシャーが大きくなっているという。

