矢作兼

お笑いコンビ・ おぎやはぎ 矢作兼 が、25日に放送されたTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK!』(毎週月曜〜金曜22:00〜23:55)にゲスト出演した。おぎやはぎがパーソナリティを務めるTBSラジオ『木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき』(毎週木曜25:00〜27:00)で、『SCHOOL OF LOCK!』のパロディ企画を実施した縁もあり、今回のゲスト出演が実現した。冒頭、矢作は「あ、どうも。赤坂の学校から来ました、教頭の矢作です〜」とあいさつし、「パロディやってましたね。僕、『SCHOOL OF LOCK!』聴かせてもらっていて、憧れだったので」と振り返った。さらにAM局とFM局の違いについて、「先週、色んなことがあって、J-WAVEの方も出させてもらったのよ。全然違うんだからね。今日もやっぱり違うもん。おしゃれだもん、スタッフが」と矢作。そして『SCHOOL OF LOCK!』に関しては、「車の中で(聴いてる)。僕はTOKYO FM派だから。ラジオ(『メガネびいき』)に行くときによく聴いてる。だからこの曜日によく聴いてる」と明かした。番組では、10代リスナーからの悩み相談に、矢作が答えるコーナーも実施した。恋愛相談では、矢作から「知ってる? (顔が)赤くならない恋ってないのよ」との名言も。しかしラストでは、「やっぱり赤坂のスケベな学校から来させてもらって、2人の生徒(リスナー)と話してみて、やっぱり僕には向いてない。(SCHOOL OF LOCK!』は)心のきれいな子が聴いてるの。僕にはまともなアドバイスができない」と語り、「もし聴いてる生徒で、学校卒業して東京出てきて、染まったなとか汚れたなって思ったら、TBSラジオ聴いてくれ」と呼びかけていた。なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。