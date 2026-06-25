●強弱繰り返す雨…大雨災害の危険度上昇中●きょう25日(木)昼前にかけて 引き続き度々激しい雨に●あす26日(金)も県東部中心に激雨のおそれ 災害の危険度が高い状況続く＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 活動の活発な梅雨前線や前線上の低気圧の接近で、県内は夜中も断続的に活発な雨雲が流れ込み、県内は、だんだんと緊張感が高まる大雨になってきています。昨日からの雨量が県東部では多い所で150ミリを超えてきました。 また