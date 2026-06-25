●強弱繰り返す雨…大雨災害の危険度上昇中

●きょう25日(木)昼前にかけて 引き続き度々激しい雨に

●あす26日(金)も県東部中心に激雨のおそれ 災害の危険度が高い状況続く

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活動の活発な梅雨前線や前線上の低気圧の接近で、県内は夜中も断続的に活発な雨雲が流れ込み、県内は、だんだんと緊張感が高まる大雨になってきています。昨日からの雨量が県東部では多い所で150ミリを超えてきました。





また、降り続く雨で次第に地盤が緩んで、土砂災害の危険度が高まるエリアが拡大しています。特に県東部、柳井方面ほど危険度が上昇中です。



さらに瀬戸内側のエリアほど、河川の水位が上昇中の所も増えてきており、中小河川の氾濫や低地浸水の危険度が高まりつつある所もあります。





きょう25日(木)は、この先、昼前頃までは引き続き活発な雨雲が次々流れ込み、特に瀬戸内側ほど度々激しい雨となりそうです。地盤の緩みがさらに進んだり、中小河川の氾濫、道路が冠水する場所なども多くなる心配があります。朝の通勤通学時間帯は、特に行動は慎重に、お願いします。





午後になると雨の降る勢いは多少おさまってきそうですが、なかなか雨は完全には止まず、ぐずつく天気は続きます。





また、週末にかけては台風の動向も心配です。台風7号が、きょう25日(木)～あす26日(金)で沖縄近海を通過し、あさって27日(土)は四国の南へ。県内は台風直撃の可能性は低くなってきていますが、台風で活動が強まる前線の影響で、金～土曜日も度々雨が積み重なりそうです。土曜日までは引き続き大雨に対して緊張感を持って、お過ごし下さい。



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今朝6：35に山口県には、柳井・光にレベル3土砂災害警報が発表されました。

そのほか、レベル2土砂災害注意報やレベル2大雨注意報、強風や雷の注意報が各地に出ています。今後の雨の降り方により、さらにレベルが上の情報も出てくる可能性があります。最新情報に十分ご注意ください。





きょう25日(木)は、の県内は、昼前頃にかけては度々雷を伴う激しい雨となり、道路冠水、中小河川の氾濫や土砂災害の危険なども一段と高まるおそれがあります。周りの様子など十分気をつけて危険を感じたら無理しない、という判断が大切です。午後は雨の勢いは多少弱まってくるものの、雨はなかなか完全に止むことはないでしょう。





雨のため、きょう25日(木)も日中の気温上昇は鈍いでしょう。





あす25日(金)も降ったり止んだりで、特に県東部中心に時折激しく降り、大雨災害の危険が一段と高まる可能性があります。土曜日も台風北上に伴って時々雨雲が流れ込みやすいでしょう。日曜日になると天気は回復してくる見込みです。





県内は今後、さらに上のレベルの情報が出てくる可能性があります。

レベル4の時には速やかに危険な場所から避難できるよう、いざという時の行動の準備を今のうちにしっかりと。そして、周りの様子の変化などにいつも以上に十分気をつけて、安全第一の心構えを高めてお過ごしください。



(KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）