地震と豪雨で甚大な被害を受けた石川県珠洲市の泉谷満寿裕市長は23日、被害者への追悼と災害の教訓を後世に伝えるため、見附島周辺に「復興祈念公園」を整備する方針を示しました。泉谷満寿裕珠洲市長「見附島周辺でお亡くなりになられた方々の鎮魂と復興への誓いの思いを込めたアートを含む公園の整備についてはそうした思いはございます」23日開かれた市議会6月定例会の一般質問で珠洲市の泉谷市長は復興に向けたシンボルとして