（台北中央社）衛生福利部（保健省）統計処が22日に発表した昨年の国民の死因統計によると、首位は44年連続でがんだった。1年間の全体の死者数は19万9576人で、人口10万人当たりの死者数（死亡率）は前年比0.6％減の854.7人だった。死因の上位10位はがんに続き、心疾患、肺炎、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、不慮の事故、腎炎・ネフローゼ症候群・腎病変、慢性下気道疾患、自殺だった。前年と比べると、腎炎・ネフローゼ症候