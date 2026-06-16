北中米Ｗ杯１次リーグＧ組初戦（１５日＝日本時間１６日、米国・ロサンゼルス）、中東情勢の悪化により米国への入国制限など困難な状況に陥っていたイランはニュージーランドに２―２で引き分けた。開催国の一つである米国と戦争状態になり、Ｗ杯出場も危ぶまれていた中、前半７分に先制を許すも３２分に同点。後半９分にリードされるが、１９分に再び同点とするなど２度追い付く奮闘を見せた。初戦を前に米国への入国は制限さ