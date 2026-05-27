SVリーグの2025-26シーズンは、大阪ブルテオンの優勝で幕を閉じた。レギュラーシーズンは2位通過だったが、ファイナルでサントリーサンバーズ大阪を2勝1敗で下し、SVリーグ2代目王者に輝いた。 ファイナルでは、GAME1を落として先に王手をかけられた。ところが、GAME2をフルセットで勝利すると、GAME3は3-0で圧倒して逆転優勝。追い込まれた状況から、なぜ大阪ブルテオンは王者になれ