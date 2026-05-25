台湾メディアの中時新聞網によると、SNSのThreads（スレッズ）に23日、東京や大阪で「同郷詐欺」が多発しているとして注意を呼び掛ける投稿があった。投稿者によると、その手口は、台湾人旅行者を装い、台湾人に対し、「キャッシュカードが壊れて現金を引き出せなくなった。台湾の銀行口座から送金するので、日本円を現金でもらえないか」と声を掛けるというもの。投稿者は「このような状況はほぼ100％詐欺だ」とし、「多くの台湾