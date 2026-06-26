サッカー日本代表が日本時間26日、FIFAワールドカップ2026のグループステージ第3節、スウェーデン戦に臨んでいる。前半22分、日本の伊藤洋輝がクロスを供給するも、前田大然のヘディングシュートは枠を捉えられず。また、日本に選手交代があり、前半39分で板倉滉がベンチに下がって谷口彰悟が投入された。迎えた後半11分、右サイドから菅原由勢が起点となりボールを供給。堂安律と上田綺世がボールをつなぎ、堂安がスルーパスを送