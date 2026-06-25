天皇皇后両陛下のサッカーW杯観戦6月13日からオランダ・ベルギーを訪問中の天皇皇后両陛下。15日早朝にはオランダのアレキサンダー国王夫妻と、サッカーW杯の日本対オランダ戦を観戦した。「天皇ご一家とオランダ王室は非常に仲が良く、国王自らが陛下と撮ったツーショットも公開されました。ご出発前は体調が不安視されていた雅子さまも、現地では楽しげなご様子でしたね」（皇室担当記者）海外訪問には陛下お一人だけで行かれる