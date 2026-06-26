史上初の3カ国共同開催となった、北中米ワールドカップ。目下、グループリーグで激戦が繰り広げられる最中だが、早くも開催ホスト国の大会運営のずさんさに批判が噴出している。やはり、それはルーズなお国柄ゆえか。＊＊＊【写真9枚】W杯で見せた「平愛梨」の38歳とは思えないユニフォーム姿夫・長友を応援する「祈るような表情」が印象的だメディア対応のずさんさも、批判の矛先の一つ。現地で取材するサッカーライタ