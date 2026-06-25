DAZN Japanの公式Xが、25日に更新。あす26日に行われる日本対スウェーデンについて“呼びかけ”を行った。【画像】DAZN、スウェーデン戦の視聴で“呼びかけ”「重い」時の対処法もXでは「6/26（金）朝8:00キックオフ日本代表VSスウェーデン戦は、通勤・通学時間帯のため視聴集中が見込まれます。快適にご視聴いただくため、可能な限り通信環境の良い場所での視聴をおすすめいたします。※満員電車・駅構内・地下区間などで