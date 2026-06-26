疲労回復をサポートしてくれるリカバリーウェアがヒットする中、その波はサンダル界にも来ています。 【写真を見る】毎日の足元が快適に！？新たな定番「リカバリーサンダル」とは？【THE TIME,】 形も特徴も多種多様元々はスポーツ後のケア目的で作られたものでしたが、新たな定番として愛用する人が増えているリカバリーサンダル。柔らかく快適な履き心地でリラックスに最適なサンダルのことで、足の甲が覆われつま先