アメリカのアップルがMacBookやiPadなどの販売価格を引き上げました。主力のiPhoneの価格は据え置かれました。アップルは25日、ノートパソコンのMacBook、タブレット端末のiPadなどの販売価格を全世界で値上げしました。MacBook Airは4万円の値上げ、MacBook Proは6万円の値上げと、それぞれおよそ2割の値上げとなっています。iPhoneの価格は、今回、据え置かれました。AIをめぐって、データセンター向けの半導体の製造