北海道江別市で男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件の裁判で、強盗致死などの罪に問われている川村葉音被告に対し、札幌地裁は懲役３０年の判決を言い渡しました。判決が言い渡された際、川村被告らの表情はどうだったのでしょうか？札幌地裁から中継です。判決が言い渡される前、川村被告は終始、落ち着かない様子でまわりを見渡していました。これまでの裁判で、「社会に出られる確率はほぼないと思っている」と話していた川