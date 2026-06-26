◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―スウェーデン（2026年6月26日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦で、日本代表（FIFAランク16位）はスウェーデン（同36位）と対戦。DF長友佑都（39＝FC東京）が途中出場し、アジア人初のW杯5大会連続出場を果たした。39歳286日での出場となり、自身のW杯日本人最年長出場記録を更新した。その瞬間は1−1の後半31分に訪れた。ピッチサイドで長友が出場の準備を始