日本代表の森保一監督が、DF板倉滉の交代の理由を説明した。現地時間25日、FIFAワールドカップ2026のグループF最終節で日本代表はスウェーデン代表と対戦した。グループ2位で最終戦を迎えた日本。3位のスウェーデンとグループステージ突破を決める戦いの中、前半は0ー0で終了した。試合ではスウェーデンのDFイサク・ヒエンが負傷後退した中、日本も39分に3バックの中央で先発出場した板倉が途中交代。自ら走ってピッチを後