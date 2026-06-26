日本代表は初戦でオランダと2-2で引き分け、第2戦でチュニジアに4-0の快勝と好調な滑り出しで、グループ最終戦を前に勝ち点4でF組首位のオランダと並び、得失点1差で2位につけている。 日本はダラスで行われるスウェーデン戦で引き分け以上であれば2位以内が確定し、3大会連続でのノックアウトステージ進出となる。3位の場合でも全12グループの3位で上位8チームに入れば突破が決まる。 1位で突