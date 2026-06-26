FIFA（国際サッカー連盟）は25日（日本時間26日）、開催中のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会が観客動員の最多記録を達成したと発表した。同日にフィラデルフィアで行われた1次リーグE組のコートジボワール―キュラソー戦で、大型スクリーンに今大会の総観客動員数が「360万5357人」に達したと発表。公式サイトでも94年米国大会の358万7538人を超えたと発表した。今大会はまだ1次リーグ16試合と決勝トーナメントが残って